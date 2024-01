Death Stranding 2: titolo completo svelato e nuovo trailer in arrivo a breve?

Dopo l’ annuncio a dicembre 2022, non è poi stato mostrato molto di Death Stranding 2 da parte di Kojima Productions o Sony, ma sembra che qualcosa si stia muovendo.

Il noto leaker billbil-kun ha fatto sapere in un report pubblicato su Dealabs che il prossimo trailer di Death Stranding 2 è in arrivo, entro i prossimi 15 giorni. Il leaker ipotizza che il trailer potrebbe far parte della presunta presentazione dello State of Play, il che sarebbe anche in linea con un’immagine del director Hideo Kojima emersa qualche mese fa, che lo ritraeva mentre stava montando un trailer proprio per uno State of Play.

Articoli Consigliati Palworld è ora il secondo titolo con più giocatori in contemporanea della storia su Steam Princess Peach Showtime!: nuovo trailer sulle trasformazioni

La prossima volta che il gioco verrà presentato, potrebbe essere annunciato anche il suo titolo completo. Quando è stato annunciato ai The Game Awards nel dicembre 2022, Death Stranding 2 è stato confermato come titolo provvisorio e, sempre secondo billbil-kun, il titolo ufficiale del gioco sarà Death Stranding 2 – On the Beach.

Ricordiamo come sempre, che si tratta sempre di rumor, e per quanto billbil-kun si riveli estremamente attendibile, attenderemo sempre l’eventuale conferma ufficiale.

Finora non è stato rivelato molto sul gioco, ma sappiamo che gli attori Norman Reedus, Lea Seydoux e Troy Baker riprenderanno i loro ruoli dal primo gioco, mentre Elle Fanning e Shioli Kutsuna si uniranno al cast.

Il gioco è in fase di sviluppo per PS5, e ricordiamo che Kojima sta lavorando anche al film live-action tratto dalla serie.