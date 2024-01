Palworld è ora il secondo titolo con più giocatori in contemporanea della storia su Steam

In questi giorni vi stiamo parlando tanto di Palworld, vista l’incredibile mole di numeri che si sta portando dal lancio dell’accesso anticipato del 19 gennaio su Steam, Xbox One e Xbox Series X/S. Stamattina il contatore degli acquisti diceva 6 milioni, e poco fa il survival con mostri collezionabili di Pocketpair ha stabilito un nuovo traguardo storico: è ora il secondo gioco di sempre su Steam ad aver avuto più giocatori in contemporanea (dati da steamdb). Con i 1,864,421 giocatori di circa le 15:00 di oggi 23 gennaio 2024, ha scavalcato sul secondo gradino del podio Counter-Strike 2, fermo al 1,818,773 di nove mesi fa. Al primo posto, che sembra realmente irraggiungibile (ma non si sa mai) PUBG: Battlegrounds, con il record di 3,257,248 stabilito 6 anni fa.

Per l’occasione, Pocketpair ha pubblicato il tweet che mostra proprio la cifra raggiunta da Palworld, ringraziando i giocatori, e aggiungendo che il team “sta lavorando duramente per garantire che possiate godervi il gioco in modo ancora più confortevole”. Qui sotto il tweet, a questo link, qualora vogliate, il nostro provato.

[2nd highest all-time peak in Steam history! ]

The number of Steam users currently playing #Palworld has exceeded 1.85 million!

Thank you for playing the game even though it is a weekday!

The team is working hard to ensure that you can enjoy the game even more comfortably. pic.twitter.com/v8IBwXCB3C

— Palworld (@Palworld_EN) January 23, 2024