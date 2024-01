Eden Genesis: nuovo trailer in attesa della campagna Kickstarter

Aeternum Game Studios (di Aeterna Noctis) ha pubblicato un nuovo trailer di Eden Genesis, platform in due dimensioni che si focalizza su prove veloci e riflessi pronti, ambientato in un mondo cyberpunk dominato da luci al neon e corporazioni, che vede protagonista la giovane donna cyborg Leah. Il filmato, che potete vedere in cima alla notizia, fa sapere che è in arrivo una campagna Kickstarter, e che dal 5 al 12 febbraio, per lo Steam Next Fest, sarà possibile giocare alla versione demo. Il gioco completo arriverà poi su PC, PlayStation, Xbox e Switch, al momento in un vago 2024.

Qui sotto la descrizione del gioco:

Un’avventura cyberpunk

In un futuro non così lontano, le corporazioni governano il mondo fornendo modi per aumentare le capacità fisiche e intellettuali della gente comune, a un prezzo elevato…

Coloro che indossano impianti cibernetici sono condannati. La loro vita sta per finire nel giro di poco tempo, ma fortunatamente per loro c’è ancora una speranza. Il più grande conglomerato tecnologico ha appena annunciato una soluzione promettente per questa terribile malattia!

Vesti i panni di Leah, una giovane cyborg che si unisce a questo trattamento sperimentale per trovare una cura a ciò che uccide le persone aumentate. Superate le prove per sbloccare il vostro pieno potenziale mentale ed eliminare la corruzione nata dagli impianti che stanno distruggendo i vostri neuroni.

Meccaniche di gioco

Gameplay frenetico – Eden Genesis offre un vasto mondo pieno di prove che richiedono anticipazione, riflessi pronti e nervi d’acciaio. Queste sezioni contengono pericoli ambientali e nemici, oltre a frenetici enigmi platform. I giocatori devono superarli per curare la malattia della protagonista.

Controlli reattivi – Il gioco è caratterizzato da un design intuitivo dei livelli che permette ai giocatori di godere di controlli di movimento precisi. Man mano che si diventa più abili e Leah libera più collegamenti neuronali, Eden Genesis permette di ottenere tempi di completamento ancora più rapidi ogni volta che si entra in una prova. In un gioco di queste dimensioni e con un sistema di piattaforme, i controlli reattivi sono indispensabili, in quanto consentono movimenti e combattimenti precisi.

Un platform equilibrato – Sebbene qualsiasi giocatore sia in grado di arrivare alla fine del gioco e completare la storia principale e le numerose fasi secondarie, è vero che Eden Genesis offre alcuni contenuti extra per i giocatori più esigenti. Molte delle prove sono opzionali e offrono un livello di difficoltà che solo i più esperti saranno in grado di superare. Tuttavia, il nucleo principale di gioco ed esplorazione è stato progettato per essere accessibile a tutti i giocatori.

Storia profonda – Eden Genesis presenta una trama straordinaria che include temi filosofici e dibattiti su ciò che ci rende umani e sui limiti della scienza e della tecnologia. Come ogni buona storia cyberpunk, Eden Genesis spinge il giocatore a mettere in discussione la realtà e a nutrire incertezze sul futuro.

Ambientazione futuristica – Il mondo di Eden Genesis presenta un futuro in cui le megacorporazioni tecnologiche dominano ogni aspetto della vita quotidiana. Luci al neon e impianti cibernetici sono i protagonisti di un design artistico 2D unico, che dà vita a un universo cyberpunk coinvolgente.