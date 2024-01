Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Bandai Namco ha depositato questo marchio in Europa

Bandai Namco Entertainment ha depositato un marchio per “Towa and the Guardians of the Sacred Tree” il 22 gennaio in Europa.

Sebbene l’azienda non abbia ancora annunciato ufficialmente un gioco con questo titolo, storicamente deposita il marchio per i nuovi titoli di gioco prima del loro annuncio.

Al momento ha depositato altri due marchi che non si sono ancora concretizzati in titoli di gioco nel settembre 2023: “Fractured Daydream” e “Shadow Labyrinth”. Entrambi sono stati depositati insieme a “Operation Memories”, successivamente annunciato come SPYxANYA: Operation Memories.

Altri titoli di Bandai Namco precedentemente depositati prima del loro reveal sono “Sparking! Zero” (Dragon Ball: Sparking Zero!), “Rhythm Connect” (Taiko no Tatsujin: Rhythm Connect), “Tales of Arise: Beyond the Dawn” e “We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie”.

Vedremo dunque quando verranno mostrate eventuali novità riguardo a questo Towa and the Guardians of the Sacred Tree da parte di Bandai Namco. Al momento, a parte il nome, non c’è alcuna altra informazione in merito a questo titolo.

Ricordiamo infine che questo mese uscirà uno dei titoli più celebri legati all’azienda di Tokyo: il nuovo capitolo di una delle più influenti serie picchiaduro, Tekken 8 (qui la nostra recensione), sarà infatti disponibile dal 26 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.