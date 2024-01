Palworld: le vendite superano i sette milioni in cinque giorni

Le vendite totali del gioco di Palworld (trovate qui il nostro Provato) hanno superato i sette milioni di unità in soli cinque giorni dal lancio in accesso anticipato, ha annunciato lo sviluppatore Pocketpair. Secondo Geoff Keighley, Pocketpair ha confermato che questi numeri di vendita sono solo di Steam e non includono i le vendite su Xbox, Microsoft Store o Game Pass. Di recente, il gioco ha anche superato il picco massimo storico di 1.864.421 giocatori simultanei su Steam, diventando così il secondo picco più alto mai raggiunto sulla piattaforma, subito dietro PUBG: Battlegrounds con 3.257.248 giocatori simultanei. Il titolo arriverà presto anche su PlayStation 5. Lo sviluppatore ha anche rilasciato un nuovo aggiornamento che risolve diversi bug come il problema causato dall’audio. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Puoi scegliere se vivere pacificamente insieme a creature misteriose note come Pal, o competere coi bracconieri. I Pal possono combattere, riprodursi, lavorare nei campi o nelle fabbriche. È possibile persino venderli o usarli come cibo.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Bandai Namco ha depositato questo marchio in Europa

Robocop Rogue City: il nuovo aggiornamento aggiunge la modalità New Game Plus

Caratteristiche

Sopravvivi

La mancanza di cibo, un ambiente ostile e le attività illecite dei bracconieri… Questo è un mondo colmo di pericoli. Per sopravvivere, non potrai concederti scrupoli. Potresti persino ridurti a mangiare il tuo Pal.

Cavalca ed esplora

Salta in groppa al tuo Pal ed esplora la terra, il mare e il cielo: non lasciare alcun angolo inesplorato.

Palworld è attualmente disponibile in accesso anticipato su PC tramite Steam, Xbox Series X/S e Xbox One.

#Palworld has sold over 7 million copies in only 5 days!

Thank you very much!!

We continue to be hard at work addressing the issues and bugs some users are experiencing.

Thanks for your support! pic.twitter.com/8S9xKJEMjR

— Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024