Robocop Rogue City: il nuovo aggiornamento aggiunge la modalità New Game Plus

Lo studio di sviluppo Teyon e l’editore di videogiochi NACON sono lieti di annunciare che un nuovo importante aggiornamento per RoboCop: Rogue City. Il titolo è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store. Questo nuovo aggiornamento include la tanto richiesta modalità New Game Plus, che consente ai giocatori esperti di giocare nuovamente a una difficoltà maggiore e con nemici più difficili, pur mantenendo l’esperienza acquisita nel gioco precedente. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Nuova modalità Game Plus

Nuova difficoltà di gioco: “Ci saranno problemi”

Esclusiva skin dorata per l’Auto-9

3 nuove schede madri OCP per aggiornare l’Auto-9

5 nuovi chip OCP per aggiornare l’Auto-9

3 nuovi obiettivi da sbloccare

Di seguito una panoramica di RoboCop Rogue City tramite Steam:

Diventa il leggendario eroe poliziotto metà uomo, metà macchina e fai giustizia nelle pericolose strade della Detroit storica dove il crimine è all’ordine del giorno. Con la tua potente Auto-9, o con una delle altre 20 armi disponibili, annienta i criminali in un’esplosiva avventura in prima persona. Grazie alla forza robotica e alle abilità cibernetiche che potrai potenziare man mano che avanzi nel gioco, nessun altro agente saprà far rispettare la legge come te. Esplora le aree aperte e completa gli obiettivi in base al tuo senso della giustizia. La ricerca di prove, gli interrogatori e il mantenimento dell’ordine pubblico sono solo alcuni dei compiti giornalieri che dovrai svolgere nei panni di agente di polizia. Non prendere decisioni con leggerezza: da ogni tua scelta dipendono il destino dei cittadini e il risultato della tua missione. Nella città di Detroit sono stati compiuti svariati reati e un nuovo nemico sta minacciando l’ordine pubblico. La tua indagine ti condurrà al cuore di un losco progetto, in una storia originale ambientata nei film RoboCop 2 e 3. Esplora ambientazioni iconiche e incontra volti familiari del mondo di RoboCop. Peter Weller, l’attore originale, si è prestato come doppiatore del cyber-poliziotto.

RoboCop: Rogue City è disponibile per Xbox Series X/S, PS5 e PC.