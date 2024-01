Pokémon Unite: ecco il character spotlight di Gyarados, nuovi raid Scarlatto e Violetto

Per Pokémon Unite è stato pubblicato il trailer per il nuovo combattente Gyarados. Proprio come nella serie principale, Magikarp utilizzerà la mossa “Splash” e una volta che la sua barra raggiunge il massimo si evolverà nel potente Gyarados. Di recente nel gioco è arrivato il Pokemon Acciaio Metagross. Tra i Pokemon che sono arrivati ad ampliare il gruppo di combattenti nel MOBA ricordiamo Mewtwo, Dragapult, Urshifu, Mew, Glaceon, l’evoluzione di tipo ghiaccio di Eevee, Dodrio e Sableye. Trovate qui sopra lo spotlight trailer di Gyarados.

Inoltre, da venerdì 26 gennaio 2024, a domenica 28 gennaio 2024, Crinealato comparirà nelle battaglie Raid Teracristal in Pokémon Scarlatto e Colloferreo comparirà in Pokémon Violetto. Questi Pokémon avranno diversi Teratipi, quindi preparati saggiamente prima di sfidarli e cerca di unirti alle battaglie Raid Teracristal organizzate da Allenatori che giocano l’altra versione del gioco per completare la tua collezione di Pokémon Paradosso. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Una forma di energia molto potente circonda Aeos Island e rende i Pokemon più forti, donandogli capacità ancora più straordinarie. Gli Allenatori di tutto il mondo vengono su quest’isola per sfruttare questa energia e sfidarsi in avvincenti lotte. Prima di scendere in campo, ogni giocatore sceglie un Pokemon. Nel corso di ciascuna lotta, i Pokemon salgono di livello e potrebbero persino evolversi temporaneamente. Pokemon UNITE è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokemon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokemon UNITE è un gioco multipiattaforma free-to-play per Nintendo Switch e dispositivi mobile. In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 vs 5.

Pokemon Unite è attualmente disponibile sulle console Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite iOS e Android come titolo free-to-play. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.