Like a Dragon Infinite Wealth Guida: cinque modi per guadagnare soldi ed exp velocemente

Like a Dragon Infinite Wealth, da buon gioco di ruolo, è un titolo che richiede una buona dose di tempo per attività come il farming e il leveling, e non potrebbe essere altrimenti. Essendo però già di per sé molto vasto, il rischio di “perdersi” è davvero dietro l’angolo, e noi abbiamo pensato anche a questo. In questa guida, vi vogliamo suggerire cinque attività per potenziarvi e fare soldi più velocemente, chiaramente basandoci sulla nostra esperienza diretta in game.

Like a Dragon Infinite Wealth: sconfiggere i mini-boss di zona!

Come ogni buon gioco di ruolo, anche in Like a Dragon Infinite Wealth le aree di gioco sono piene zeppe di nemici speciali da affrontare che, chiaramente, danno accesso a ricompense spesso e volentieri eccellenti. Per ovvi motivi, è chiaro che uno dei primi consigli per poter fare soldi e soprattutto per poter mettere le mani su tanti punti esperienza, soprattutto per i nuovi lavori sbloccati, è quello di mettersi alla caccia dei nemici contrassegnati con la coroncina gialla, facendo attenzione, però, a non pestare i piedi a quelli viola, che potrebbero farvi veramente molto male e molto velocemente.

Andare a lavorare!

Così come nella vita reale, anche il Like a Dragon Infinite Wealth lavorare è un modo eccellente per guadagnare soldi e, soprattutto, migliorare la propria personalità o, per meglio dire, quella di Ichiban. Like a Dragon Infinite Wealth offre, come da tradizione della serie, un ottimo numero di lavori da poter svolgere e tutti aumentano i parametri del protagonista, in base al lavoro stesso e al modo in cui viene svolto. Ovviamente, oltre a ciò, lavorare permette di racimolare molti soldi e di poter così puntare a migliorare sensibilmente il proprio equipaggiamento, oltre a rappresentare un ottimo modo per spezzare un po’dai ritmi del gioco “base”.

Utilizzare gli equipaggiamenti giusti

Da buon gdr, Like a Dragon Infinite Wealth mette molta cura anche negli equipaggiamenti, che spesso e volentieri possono avere un grande impatto sull’esperienza di gioco. In particolar modo, gli accessori, pur senza avere mai dei grandi parametri “fisici” offrono spesso degli ottimi bonus passivi, che possono fare veramente la differenza in molte situazioni, anche per expare e per aumentare il numero di soldi guadagnati. Molti equipaggiamenti infatti hanno un bonus all’esperienza ottenuta per i livelli e per i lavori, ed equipaggiarli al momento giusto potrebbe sicuramente cambiarvi la vita. Provare per credere!

Aiutare sempre chi è in difficoltà

E, ovviamente, anche dedicarsi al prossimo è un buon modo per aiutare anche se stessi. Aiutando le persone in difficoltà, infatti, è possibile sia stringere amicizia, cosa fondamentale per aumentare i parametri fisici del protagonista sia e soprattutto prendere buone ricompense e tanti punti esperienza, giacché spesso e volentieri gli avversari da sconfiggere sono dei mini boss a tutti gli effetti, con tutti i vantaggi (e svantaggi, ovviamente) del caso.

Like a Dragon Infinite Wealth: dedicarsi ai Covi

Infine, vi invitiamo a non sottovalutare nemmeno i Covi, che rappresentano i dungeon del gioco e la cui rilevanza ludica, specialmente verso il finale dell’avventura, è veramente importante. Grazie a questi è infatti possibile “scalare” delle vere e proprie torri, in battaglie continue attraverso più piani in cui è possibile affrontare nemici di difficoltà sempre crescente e, perché no, liberare alleati rimasti prigionieri delle fazioni nemiche. Nei covi è dunque possibile fermare un bel po’ di soldi e di punti esperienza, ma è anche possibile trovare tanti pezzi di equipaggiamento di rarità elevata, che sono fondamentali nelle fasi più avanzate del gioco. Insomma: fate i covi e fidatevi di noi!

E voi cosa ne pensate di queste piccole dritte per fare soldi e guadagnare punti esperienza più velocemente in Like a Dragon Infinite Wealth? Fatecelo sapere nei commenti o sui social e, ovviamente, non dimenticate di seguirvi anche su Twitch e Youtube per rimanere aggiornati su tutti i contenuti, Like a Dragon Ininite Wealth compreso!