Diablo IV: la Stagione dei Costrutti è disponibile, nuovo gameplay trailer

La terza stagione di Blizzard Entertainment per Diablo IV, Stagione dei Costrutti, è ora disponibile su tutte le piattaforme. Una nuova missione stagionale vede i giocatori avventurarsi nel Kehjistan e indagare su pericolose Cripte per sconfiggere Malphas, Custode delle Cripte. Dai un’occhiata al nuovo gameplay trailer qui sopra.

Con l’aiuto di Ayuzhan, i giocatori devono riprendere il telaio da Malphas e ottenere un costrutto siniscalco per dare una mano. Segue i giocatori come un animale domestico e può essere equipaggiato con diverse abilità e modificatori. I Tremori Arcani forniscono anche parti per potenziare ulteriormente il Siniscalco. Per quanto riguarda le Cripte, sono piene di trappole ma offrono più ricompense per personalizzare il Siniscalco. I Nightmare Vaults sono disponibili dal World Tier 3 e, alla fine, dovrai affrontare lo stesso Malphas. I dungeon sfida settimanale chiamati Gauntlet arriveranno più avanti nella stagione, ma nel frattempo i giocatori potranno sperimentare nuovi aspetti unici e leggendari e coltivare Helltides in modo più efficace. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.