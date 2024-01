Helldivers 2: il nuovo trailer mostra la guerra galattica, gli ordini e le operazioni

Helldivers 2 di Arrowhead Game Studios offre molti degli stessi elementi di gioco dell’originale, dal fuoco amico agli stratagemmi. Tuttavia, presenta anche la Guerra Galattica, che funziona in modo simile alla Campagna Galattica di Helldivers 1. Con un Super Distruttore a tua disposizione, viaggerai in luoghi diversi per affrontare le minacce alla Super Terra. Ricordiamo che il gioco, di recente, è entrato in fase Gold. Trovate il trailer qui sopra.

Esistono due tipi di ordini: gli ordini maggiori, che fanno progredire la storia e coinvolgono l’intera comunità, e gli ordini personali, che possono essere completati da soli o con la tua squadra. Quest’ultimo potrebbe farti eliminare alcuni nemici utilizzando strategie specifiche e può fornire ricompense. Le operazioni consistono in tre missioni con obiettivi diversi, dall’individuazione dei codici nucleari al lancio di un attacco fino all’eliminazione di obiettivi di alto valore. Naturalmente, puoi anche completare obiettivi secondari per ottenere ricompense aggiuntive. Di seguito una panoramica del gioco:

Arruolati negli Helldivers e unisciti alla lotta per la libertà in una galassia ostile in uno sparatutto in terza persona veloce, frenetico e feroce.

DIVENTA UNA LEGGENDA

Verrai riunito in squadre composte da un massimo di quattro Helldivers e ti verranno assegnate missioni strategiche. Guardatevi le spalle a vicenda: il fuoco amico è una sfortunata certezza della guerra, ma la vittoria senza il lavoro di squadra è impossibile.

CARICHI

Fai piovere libertà dall’alto, intrufolati nel territorio nemico o stringi i denti e carica a testa in giù nelle fauci del combattimento. Il modo in cui consegni la libertà è una tua scelta; avrai accesso a una vasta gamma di potenza di fuoco esplosiva, armature salvavita e stratagemmi rivoluzionari… il gioiello nell’arsenale di ogni Helldiver.

REQUISIZIONE

Super Earth riconosce il tuo duro lavoro con preziosa Requisizione. Usalo per accedere a diversi premi a beneficio tuo, della tua squadra, della tua nave cacciatorpediniere e del nostro sforzo bellico complessivo.

MINACCE

Tutto su ogni pianeta ti vuole morto. Questo è ciò con cui abbiamo a che fare. Ogni nemico ha caratteristiche, tattiche e comportamenti distinti e imprevedibili, ma combattono tutti ferocemente e senza paura o moralità.

Helldivers 2 verrà lanciato l’8 febbraio per PS5 e PC.