Taipei Game Show 2024: 505 Games svela la sua line-up

505 Games dà il via al suo calendario 2024 con la presenza di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes e Nivalis al Taipei Game Show 2024 che si terrà dal 25 al 28 gennaio 2024 al Taipei Nangang Exhibition Center. L’evento vedrà anche la partecipazione degli sviluppatori di Rabbit & Bear Studios e ION LANDS.

La presenza in fiera di 505 Games nella sezione B2C del Taipei Game Show includerà demo giocabili di Nivalis e Ghostrunner 2. Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II), Junko Kawano (Suikoden I & IV) e Junichi Murakami saranno presenti al Taipei Game Show nello stand di Justdan, il partner di pubblicazione locale di PlayStation e Nintendo Switch, per presentare l’attesissimo JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes in preparazione al lancio mondiale, previsto per il 23 aprile 2024, su PlayStation 4|5, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch, Steam, Epic Games Store e GOG.

Nivalis, il simulatore di vita cyberpunk di ION LANDS, torna nella città omonima di Cloudpunk. Lascia il segno in questo videogioco futuristico partendo da un modesto stand di noodles o da una discoteca per arrivare poi a gestire un’impresa in piena espansione. Incontra personaggi strani, scopri un vivace mondo sotterraneo… o semplicemente goditi una vita semplice fatta di pesca e di decorazione della tua casa molto al di sopra delle nuvole. Un futuro pieno di possibilità ti aspetta in Nivalis alla fine del 2024 su Steam e Epic Games Store. Oltre a provare Nivalis, i visitatori potranno anche assistere alla presentazione di Marko Dieckmann (Direttore Creativo, ION LANDS) che si terrà il 26 gennaio alle 3:00 pm (ora locale) (Indie House Area – Stand n. W01).

Anche GSE, il partner locale di pubblicazione della versione fisica di Ghostrunner 2 su PS5 sarà presente alla manifestazione per celebrare il rilascio del voice over in cinese e dell’espansione Dragon Pack. Taipei Game Show 2024 si terrà dal 25 al 28 gennaio 2024 al Taipei Nangang Exhibition Center.