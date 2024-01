Palworld: gli sviluppatori svelano la roadmap

Anche nella sua forma ad accesso anticipato, Palworld ha attirato un pubblico enorme, vendendo oltre 7 milioni di copie e diventando il secondo gioco più giocato in contemporanea di Steam fino ad oggi, e chiaramente il pubblico che ha attirato ha avuto grandi cose da dire su di lui. Essendo un gioco ad accesso anticipato, però, c’è ancora molto da fare e lo sviluppatore Pocketpair ha offerto un assaggio di ciò che comporterà in una roadmap recentemente condivisa su Twitter.

Per cominciare, lo sviluppatore afferma che le vendite di Palworld hanno “superato di gran lunga le aspettative del team”, ma “al momento sta riscontrando molti problemi dovuti a un’eccessiva congestione degli accessi”, cosa che intende risolvere in via prioritaria, prima di passare all’aggiunta di nuove funzionalità e contenuti al gioco. Le prossime correzioni critiche includeranno correzioni di bug, miglioramenti alla configurazione, miglioramenti all’IA e al percorso della base Pal e altro ancora.

Inoltre, per quanto riguarda i nuovi contenuti e le caratteristiche di gioco che Pocketpair ha in programma per le settimane e i mesi a venire, lo sviluppatore ha ribadito che aggiungerà il PvP (così come il PvP per i Pals con la Pal Arena), contenuti endgame sotto forma di Raid boss e miglioramenti alle meccaniche di costruzione. È inoltre possibile aspettarsi il supporto per il cross-play, il trasferimento e la migrazione dei server e “vari” miglioramenti delle funzionalità per la versione Xbox Series X/S e Xbox One del gioco.

E naturalmente, oltre a questo, Palworld aggiungerà nuove isole, Pal, boss e tecnologie.