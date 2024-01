Truffa delle PlayStation 5: al CEO di Euromediashop cumulo della pena a 10 anni

Qualche anno fa vi avevamo parlato della truffa delle PlayStation 5, avvenuta in un periodo in cui era molto difficile trovare l’allora nuova console Sony, da parte di Christian Ciciriello, CEO di Euromediashop, che prometteva diversi prodotto a basso costo, compresa appunto al PS5. Il nostro Michele Iurlaro, attraverso il canale pugliese Antenna Sud – canale 85, ha portato degli aggiornamenti relativi alla causa.

Dopo una prima condanna a 4 anni, è arrivato un cumulo della pena per Ciciriello: il brindisino dovrà scontare 10 anni e 8 mesi e 20 giorni di reclusione, con multa di quasi 11 mila euro. Nel filmato, che potete vedere in cima alla notizia, viene raccontata la storia di questo ex-parcheggiatore abusivo che nel 2020 ha messo in atto la truffa con pubblicità e volantini di prodotti elettronici a costi bassi, trainati dall’allora introvabile PS5, che però non esistevano, così come il magazzino dove sarebbero dovute essere stoccate, era in realtà inutilizzato e di proprietà di una persona terza estranea ai fatti. Alla sentenza dei quattro anni se ne sono aggiunte nel tempo altre, per altre truffe, portando ai 10 anni e 8 mesi di cui sopra. L’inizio del filmato fa sapere oltretutto che neanche il suo avvocato sa se Ciciriello si trovi in carcere o se sia in libertà, visto che nello studio in cui venne, da pentito, intervistato sempre da Antenna Sud nel 2020, non si è più fatto vedere. Si chiude così la questione legata alla truffa delle PlayStation 5 da parte di Christian Ciciriello.

