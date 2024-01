MARIO KART 8 DELUXE SEASONAL CIRCUIT ITALY al via il 28 gennaio

La Coppa Inverno del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy è ai nastri di partenza.

Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Cup Italy è una competizione su Switch dedicata a tutti gli amanti del racing game ambientato nel Regno dei Funghi, suddivisa in quattro appuntamenti online all’ultimo sprint e accessibile a giocatori di tutta Italia. Tornerà questa domenica, 28 gennaio, dalle 14:00 alle 23:00. Per unirsi alla sfida, è sufficiente utilizzare il codice torneo dedicato: 2003-5481-860.

Articoli Consigliati Assetto Corsa Competizione: disponibili il DLC GT2 e il GT Racing bundle Lysfanga The Time Shift Warrior: annunciata la data dell’hack and slash tattico pubblicato da Quantic Dream

Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale:

La bandiera a scacchi sta per sventolare: la Coppa Inverno del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy è ai nastri di partenza. domenica 28 gennaio dalle 14:00 alle 23:00, infatti, scatterà il semaforo verde, segnando l’inizio del secondo appuntamento dell’apprezzatissimo torneo online del videogioco più venduto in assoluto sulla famiglia di console Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe. Tra sportellate e gusci rossi, il divertimento è assicurato proprio per tutti grazie all’immediatezza e all’intuitività del gameplay di questo gioco di corse unico, che permette anche ai neofiti di cimentarsi in gare al cardiopalma in compagnia dei propri amici. La competizione, che sarà aperta a tutti e composta da un totale di quattro appuntamenti, proseguirà fino a giugno 2024, con la Coppa Estate, e permetterà anche a chi non è in possesso del Pass percorsi aggiuntivi di mettersi alla prova con le iconiche piste comprese nel DLC. Per accedere alla gara, basterà utilizzare il codice torneo 2003-5481-8603 all’interno del gioco. Tutte le informazioni e le istruzioni per utilizzare un codice torneo sono disponibili sul sito ufficiale Nintendo.

Ogni tappa del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy sarà autoconclusiva e vedrà trionfare ben venti giocatori, che si spartiranno una serie di imperdibili premi offerti da LEGO, My Nintendo Store e Universal oltre alle speciali ricompense celebrative della competizione tra cui felpe, t-shirt, cappellini e sciarpe, tutto targato Seasonal Circuit Italy. Infine, i primi 20 partecipanti vinceranno 1000 punti d’oro e tutti i partecipanti 50 punti platino utilizzabili all’interno del programma My Nintendo. Anche gli appuntamenti successivi metteranno in palio tanti altri premi esclusivi, perciò gli appassionati avranno la possibilità di partecipare a tutte le tappe per aumentare le loro chance di vittoria e tentare di portarsi a casa il titolo di Campione.

Anche lo scorso anno si era tenuta la competizione.