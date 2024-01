Assetto Corsa Competizione: disponibili il DLC GT2 e il GT Racing bundle

Assetto Corsa Competizione, il simulatore ufficiale di corse GT World Challenge sviluppato da KUNOS Simulazioni e pubblicato da 505 Games, si prepara a lanciare oggi due nuovi pack di contenuti su Steam:

Il GT2 Pack include sei auto (KTM X-Bow GT2, Porsche 935, Maserati GT2, Mercedes-AMG GT2, Audi R8 LMS GT2, Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo) e un nuovo circuito, il Red Bull Ring.

Articoli Consigliati Lysfanga The Time Shift Warrior: annunciata la data dell’hack and slash tattico pubblicato da Quantic Dream MARIO KART 8 DELUXE SEASONAL CIRCUIT ITALY al via il 28 gennaio

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in cima alla notizia, e una serie di screen, che potete vedere più avanti all’interno della notizia.

Qui sotto i dettagli dalla pagina Steam:

Il Pacchetto GT2 di Assetto Corsa Competizione presenta la potenza superiore dei veicoli GT2 ai piloti della simulazione, unendola al circuito Red Bull Ring che crea lo sfondo perfetto. Le automobili GT2 sono la nuova classe Gran Turismo di SRO Motorsports Group. La classe si inserisce tra la GT4 e la GT3 dal punto di vista delle prestazioni in pista. Questi veicoli sono rinomati per la grande potenza, che li rende estremamente difficili e divertenti da controllare grazie al pacchetto aerodinamico meno invasivo rispetto alla classe GT3.

Il circuito Red Bull Ring è uno dei più difficoltosi d’Europa ed è conosciuto per le tante corse a 2 e a 4 ruote che vi hanno luogo. È particolarmente impegnativo per via della sequenza di curve ad altissima velocità verso la fine e per i 3 punti di frenata cruciali. Questo circuito è perfetto per le corse GT e per vivere un’esperienza che non smetterà mai di emozionarvi.

In concomitanza con questo pacchetto, i giocatori di Assetto Corsa Competizione avranno anche il pacchetto di livree del 2023, disponibile per tutti i giocatori lo stesso giorno di questo DLC.

Il pacchetto include:

Red Bull Ring

KTM X-Bow GT2

Porsche 935

Maserati MC20 GT2

Mercedes-AMG GT2

Audi R8 LMS GT2

Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo

I giocatori possono da oggi acquistare anche il nuovo ACC + GT Racing Bundle che include il gioco base Assetto Corsa Competizione e i DLC: ACC-2020GT World Challenge Pack, ACC-British GT Pack, ACC-GT4 Pack, ACC-Intercontinental GT Pack, ACC-2023 GT World Challenge Pack e ACC –GT2 Pack.