Lysfanga The Time Shift Warrior: annunciata la data dell’hack and slash tattico pubblicato da Quantic Dream

Quantic Dream ha fatto uscire un nuovo trailer che mostra la data d’uscita di Lysfanga The Time Shift Warrior, hack and slash tattico in sviluppo da parte di Sand Door Studio: sarà disponibile dal 13 febbraio su Steam ed Epic Games Store. L’azienda francese pubblica il gioco sotto l’etichetta Spotlight by Quantic Dream.

Questa la descrizione di Lysfanga The Time Shift Warrior dalla pagina Steam, in cima alla notizia il nuovo trailer:

Dopo mezzo millennio di pace, un nuovo pericolo incombe su Antala. Il suo destino dipende da te, Imë, Lysfanga del Nuovo Regno, protettrice del reame. Le antiche città, finora bloccate nel tempo, sono di nuovo libere e un vecchio demone è riuscito a fuggire, minacciando così la pace.

Ma non sarai sola. Grazie ai poteri temporali conferiti dalla stessa Dea del Tempo, cosa che nessun altro Lysfanga ha mai avuto prima, puoi riavvolgere il tempo durante i combattimenti ed evocare cloni del tuo passato per farti aiutare. Padroneggia il tuo potere per diventare una vera e propria legione e sconfiggere le orde di demoni in fuga, conosciuti come Raxes.

Con il tuo esercito di cloni del passato, avanza attraverso le antiche città per ampliare il tuo arsenale di armi e imparare nuovi incantesimi, mentre ti prepari ad affrontare una minaccia molto più grande…

RADUNA UN ESERCITO DI CLONI

Usa i poteri divini di Imë per riavvolgere il tempo, tornare di qualche secondo nel passato ed evocare i tuoi cloni – i cosiddetti remnants – per creare un esercito e sopraffare i tuoi nemici.

SUPERA I TUOI LIMITI

Sfida le tue abilità e il tuo ingegno per superare i tuoi limiti. Padroneggia e rigioca ogni arena per battere i tuoi record e mettiti alla prova cambiando le impostazioni di difficoltà e aggiungendo modificatori di combattimento per sbloccare nuove ricompense.

PERSONALIZZA OGNI COMBATTIMENTO

Ogni arena può essere affrontata in innumerevoli modi. Adatta la tua strategia e sfrutta tutti gli strumenti a tua disposizione per trionfare. Il successo dipenderà unicamente dalla combinazione di remnants, incantesimi e armi.

INDAGA SU GIGANTESCHE E ANTICHE CITTÀ

I vecchi meccanismi che bloccavano il tempo non ci sono più. I Raxes ora sono liberi di seminare nuovamente il caos. Esplora le città abbandonate del vecchio continente, finora bloccate nel tempo, e scopri la verità che si cela dietro la ricomparsa dei Raxes.