RIDE 5: arrivano il Race Creator Online e la Riding School

A cinque mesi dal lancio del gioco (qui la nostra recensione), Milestone annuncia una serie di nuovi contenuti per RIDE 5. Oggi, 24 gennaio, è stata infatti pubblicata una nuova patch che introdurrà alcune delle funzionalità più attese: il Race Creator online e la Riding School.

Qui sotto i dettagli, dal comunicato ufficiale, ulteriori dalla pagina Steam:

Per la prima volta nella serie, RIDE 5 ha introdotto il Race Creator, dando ai giocatori la possibilità di progettare le proprie gare e i propri campionati. Finora, tutto ciò che veniva creato nel Race Creator era solo offline. Con la nuova patch, il Race Creator viene potenziato: i giocatori possono ora condividere le loro gare online e scaricare gli eventi creati da altri. Progettato per garantire longevità e consentire ai giocatori di esprimere la propria creatività, le funzionalità online del Race Creator includono anche una nuova scheda che mostra gli eventi più scaricati, la possibilità di creare e condividere loghi personalizzati per ogni gara e di impostare eventi con tute, caschi e livree specifiche realizzate dalla community con gli editor di gioco. Infine, sarà possibile modificare le informazioni dei piloti, come il nome e la nazionalità.

Le funzionalità online del Race Creator daranno a RIDE 5 un nuovo tocco, ma non solo. L’introduzione della Riding School è un altro punto importante della patch. Si tratta di una modalità di gioco completamente nuova in cui i giocatori possono mettersi alla prova su tutti i tracciati del gioco, un po’ alla volta: ogni tracciato è diviso in quattro settori, con i loro tempi specifici da battere e le relative medaglie (bronzo, argento, oro). Dopo aver ottenuto almeno una medaglia di bronzo in ogni settore, si sblocca la sfida finale: un giro completo da battere entro il tempo stabilito. In questa nuova modalità i giocatori impareranno a gestire porzioni specifiche dei tracciati per padroneggiarli dall’inizio alla fine, portando le loro abilità di guida a un livello superiore.

La nuova patch è disponibile da oggi, 24 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, ed Epic Games Store. Qui sotto l’immagine che riassume le novità arrivate.