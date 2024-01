Pacific Drive: gli sviluppatori parlano del gameplay nel nuovo video

Manca poco all’uscita di Pacific Drive, avventura survival in automobile che sarà disponibile dal 22 febbraio su PlayStation 5 e PC. Nell’attesa, Ironwood Studios e Kepler Interactive hanno pubblicato un nuovo gameplay riassuntivo, presentato dagli sviluppatori, per raccontare il gioco in modo più dettagliato. Potete vedere il filmato in cima alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco:

Pacific Drive è un’avventura di sopravvivenza al volante basata sul viaggio, in cui bisogna affrontare pericoli soprannaturali durante ogni spedizione nella Olympic Exclusion Zone. Con la tua auto come unica compagna, esplorerai una reinterpretazione surreale e piena di anomalie della costa del Pacifico nordoccidentale, facendo base operativa in un garage abbandonato dove lavorare su nuovi pezzi di ricambio per migliorare e riparare la tua station wagon. Man mano che ti addentrerai nella Zona potrai raccogliere risorse preziose e indagherai sulle tracce che avrai modo di trovare per capire esattamente cosa è successo e cosa serve per sopravvivere in un ambiente imprevedibile e ostile.

Deluxe Edition

La Deluxe Edition di Pacific Drive è esclusiva per la vendita al dettaglio e include il gioco base, un set di 3 carte illustrate raffiguranti il cuore della Zona di Esclusione Olimpica, il diario del viaggiatore, la custodia deluxe, la copertina reversibile e un pacchetto di elementi estetici in gioco per la station wagon.

A questo link, qualora vogliate, potete leggere il nostro provato.