Wii U e 3DS: i servizi online chiuderanno il 9 aprile

Nintendo ha annunciato che i servizi online per Wii U e 3DS chiuderanno il 9 aprile, quando qui in Italia sarà l’una di notte. L’annuncio della chiusura, per gli inizi di aprile 2024, era stata anticipata da Nintendo ad ottobre.

I dati di aggiornamento, il software acquistato e i contenuti scaricabili dal Nintendo eShop rimarranno scaricabili “per il prossimo futuro”. Anche i servizi online di Pokemon Bank e Poke Transporter rimarranno online, ma potrebbero essere interrotti in futuro.

Articoli Consigliati The Day Before: Fntastic sostiene di essere stato vittima di una campagna d’odio da parte dei blogger GeForce RTX 4070 Ti SUPER disponibile con i nuovi Game Ready Driver

A partire dal 12 marzo, non sarà più possibile combinare il saldo dei fondi del Nintendo eShop tra un Nintendo Network ID (account utilizzati su 3DS e Wii U) e un Nintendo Account (account utilizzati su Switch).

Qui sotto il comunicato, tradotto:

Grazie mille per il supporto ai nostri prodotti.

Alle ore 16:00 PDT (orario del Pacifico) dell’8 aprile 2024, il gioco online e le altre funzionalità che utilizzano la comunicazione online termineranno per i software Nintendo 3DS e Wii U. Questo include anche il gioco cooperativo online, le classifiche su Internet e la distribuzione dei dati.

Per ulteriori informazioni sui badge per decorare il menu HOME di Nintendo 3DS utilizzando Nintendo Badge Arcade, potete cliccare qui.

Si prega di notare che se si verifica un evento che rende difficile la continuazione dei servizi online per i software Nintendo 3DS e Wii U, potremmo essere costretti a interrompere i servizi prima del previsto.

Ringraziamo sinceramente i giocatori che hanno utilizzato i servizi online dei software per Nintendo 3DS e Wii U per un lungo periodo di tempo e ci scusiamo per gli eventuali disagi.