The Day Before: Fntastic sostiene di essere stato vittima di una campagna d’odio da parte dei blogger

Fntastic torna a parlare sui suoi canali social, dicendo che The Day Before è stato vittima di una “campagna d’odio” condotta da “alcuni blogger” che hanno tratto profitto con l’inganno, creando falsi contenuti con grandi titoli.

Le affermazioni sono state fatte come parte di una più ampia difesa delle pratiche di lavoro del team e del controverso gioco, i cui server sono stati chiusi definitivamente questa settimana, a meno di due mesi dalla sua uscita.

Fntastic ha quindi voluto rilasciare una risposta ufficiale che affronti “un sacco di disinformazione” che si è recentemente diffusa online.

Ricordiamo che lo studio aveva annunciato la sua chiusura a dicembre, appena quattro giorni dopo l’uscita di The Day Before, affermando che il gioco era “fallito finanziariamente” e che non c’erano fondi per continuare.

Il gioco, presentato come un MMO di sopravvivenza post-apocalittico open-world ambientato negli Stati Uniti in seguito a una pandemia mortale, è stato oggetto di controversie per gran parte del suo sviluppo.

La percezione di una mancanza di trasparenza da parte di Fntastic, che sembrava esitare a mostrare il gioco a lungo, insieme al fatto che il titolo era stato sviluppato in gran parte da volontari e alle accuse che il materiale promozionale includeva “asset rippati“ da diversi altri giochi, hanno portato allo scetticismo sul fatto che il prodotto sarebbe poi stato all’altezza del clamore generato dalla suo prima reveal del 2021. Anche il rinvio e i problemi legati ad una disputa sul marchio non era incoraggiante.

Dopo essere stato fatto uscire i primi giorni di dicembre con recensioni per lo più negative da parte degli utenti, con accuse di falsa pubblicità. Queste le parole di Fnastic in merito:

“Alcuni blogger hanno fatto soldi a palate creando fin dall’inizio contenuti falsi con titoli enormi per guadagnare visualizzazioni e follower, sfruttando la mancanza di informazioni sullo sviluppo del gioco. Le loro azioni hanno scatenato una corsa all’oro tra i content creator a causa della popolarità del gioco prima del rilascio”.

In merito a ciò che era stato promesso e ciò che è stato poi rilasciato, ha affermato che: “Abbiamo implementato tutto ciò che è stato mostrato nei trailer, dai miglioramenti alle case, al mondo dettagliato, ai veicoli fuoristrada. Abbiamo disabilitato solo alcune caratteristiche minori, come il parkour, a causa di bug, ma abbiamo pianificato di includerle nella versione completa”.

“Ricordate l’esperimento in cui vi viene chiesto di contare gli oggetti rosa in una stanza e poi di ricordare quelli blu? Non ne ricorderete nessuno. È tutta una questione di concentrazione“, ha proseguito. “Il pregiudizio negativo instillato da alcuni blogger che fanno soldi con l’odio ha influenzato la percezione del gioco.

“Guardate un gameplay imparziale come lo stream di Dr. Disrespect al momento dell’uscita. Nonostante i bug iniziali e i problemi al server, il gioco gli è piaciuto, cosa che abbiamo risolto in seguito, e il gioco ha ricevuto recensioni migliori durante il fine settimana. Purtroppo, la campagna d’odio aveva già inflitto danni significativi“.

Qui sotto potete vedere il tweet da parte di Fntastic che difende la sua posizione su The Day Before.

⚡Recently, a lot of misinformation has emerged on the Internet from supposedly anonymous sources. Fntastic provides an official response to these statements.