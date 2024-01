Palworld: The Pokémon Company ha aperto un’indagine sui Pals

Il titolo action RPG survival Palworld (trovate qui il nostro Provato) di Pocketpair ha ottenuto un enorme successo tra i giocatori già nei primi giorni di accesso anticipato, superando un totale di otto milioni di vendite e con un picco storico di 2.018.905 giocatori simultanei su Steam. Il titolo è riuscito a mescolare diversi generi di giochi, rendendo l’esperienza del gameplay piacevole e divertente per la maggior i giocatori. Tra questi è presente anche il genere del monster collector con mostri realizzati con l’IA chiamati Pals che, per alcuni fan di Pokémon e per diversi giocatori, sembrano un plagio dei famosi mostriciattoli tascabili.

Per clamare le reazioni negative di questo periodo, The Pokémon Company ha pubblicato un comunicato ufficiale dove spiega di aver ricevuto richieste di informazioni su Palworld e Pocketpair già da inizio gennaio e che aprirà un’indagine per verificare se sono stati effettivamente utilizzati asset di Pokémon senza aver chiesto l’autorizzazione per la proprietà intellettuale. Di seguito il comunicato:

Abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni sul gioco di un’altra azienda in uscita a gennaio 2024. Non abbiamo concesso alcuna autorizzazione per l’uso della proprietà intellettuale o degli asset Pokémon in quel gioco. Intendiamo indagare e adottare misure appropriate per affrontare qualsiasi atto che violi i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Pokémon. Continueremo a custodire e coltivare ogni singolo Pokémon e il suo mondo, e lavoreremo per unire il mondo attraverso i Pokémon in futuro.

BREAKING: The Pokémon Company releases an statement on Palworld pic.twitter.com/brOBD8etfS — Centro LEAKS (@CentroLeaks) January 25, 2024