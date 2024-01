Genshin Impact: trailer di presentazione su Xianyun

Genshin Impact si aggiornerà con la versione 4.4 “Brezza di Primavera” il 31 gennaio. Il primo aggiornamento del 2024 introduce la nuova area di Liyue, la Vallata Chenyu, e nuovi completi per Xingqiu, Ganyu e Shenhe, e ripropone il Festival delle lanterne con tante ricompense. Inoltre, l’Adepta Vestale delle nuvole assumerà una forma umana e diventerà un personaggio giocabile col nome di Xianyun. Sarà disponibile anche un nuovo personaggio a quattro stelle chiamato Gaming.

Hoyoverse ha pubblicato il trailer di presentazione per Xianyun, il prossimo personaggio a cinque stelle con Vision Anemo. Nel video, Vestale viene descritta come un personaggio che ama la tranquillità ma anche le visite, per non sentirsi sola, ed è capace di inventare e creare diversi giocattoli e giochi. In passato, Xianyun ha assunto anche forma umana. Potete trovare maggiori informazioni sul personaggio qui. Di seguito una panoramica:

L’amicizia tra le persone si fonda sul principio di reciprocità, e ciò è valido anche con gli Adepti. Ma se al momento non sei capace di ricambiare quanto ricevuto da Xianyun, puoi sempre fare due passi e chiacchierare insieme a lei.

“In quest’era di venti favorevoli e piogge dolci, non è necessario schierare i venti per portare le nuvole piovose.” — “Araldo passeriforme” Xianyun

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

"In this era of fair winds and gentle rains, one needs not marshal the winds to deliver the rainclouds." — "Passerine Herald" Xianyun #GenshinImpact

Hello, Travelers! The character we are introducing today is #Xianyun! She is one of the Mighty and Illuminated Adepti of Jueyun,… pic.twitter.com/6tDZJCWtWx

— Genshin Impact (@GenshinImpact) January 25, 2024