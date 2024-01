Persona 3 Reload arriva al cinema in collaborazione con Cydonia

Persona 3 Reload, remake di uno dei giochi di ruolo più amati della nota saga giapponese Persona, arriva nei cinema grazie a un evento speciale in collaborazione con lo streamer e content creator Cydonia, che porterà questo attesissimo videogame per la prima volta sul grande schermo. Il giorno di lancio del gioco, venerdì 2 febbraio, gli appassionati potranno partecipare alla Persona 3 Reload Cinema Night, durante la quale avranno la possibilità di incontrare Cydonia con un meet & greet dedicato e di godersi il suo streaming di Persona 3 Reload direttamente in sala, proiettato sul grande schermo. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre una speciale T-shirt commemorativa dell’evento, che sarà distribuita solamente durante la serata. L’appuntamento è a partire dalle ore 18:00 presso il cinema Notorius del quartiere Cascina Merlata a Milano, all’interno del Lifestyle Center Merlata Bloom Milano (Via Gottlieb Wilhelm Daimler). L’accesso all’evento è gratuito, previa registrazione. È possibile registrarsi alla Persona 3 Reload Cinema Night tramite il link che trovate qui. Di seguito una panoramica:

In Persona 3 Reload, i giocatori potranno vestire i panni di un nuovo studente, travolto da un destino inatteso una volta entrato nell’ora “nascosta” tra un giorno e l’altro. Si troveranno così a risvegliare un potere incredibile e svelare i misteri dell’Ora Buia, combattendo per i propri amici e lasciando un segno indelebile nei loro ricordi. Persona 3 Reload è un’appassionante rivisitazione del GDR che ha definito un genere, rinato per l’era moderna. Grazie a questa nuova versione, sarà possibile vivere il gioco più importante della serie Persona ricreato fedelmente con grafica all’avanguardia, opzioni per la fruibilità più moderne e l’inconfondibile interfaccia utente ricca di stile. I giocatori potranno immergersi completamente in un viaggio emozionante e coinvolgente, con scene e interazioni inedite tra i personaggi, un nuovo doppiaggio e una colonna sonora rivisitata, oltre che scegliere come passare ogni giorno in modo significativo grazie a varie attività, esplorando la vasta Tatsumi Port Island e stringendo legami genuini con personaggi memorabili.

Persona 3 Reload arriverà il 2 febbraio 2024 Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4.