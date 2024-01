Indie Game Award 2024: ecco i vincitori

Uno dei più grandi premi che si concentra sui giochi indie in Asia, l’Indie Game Award 2024 (IGA), ha annunciato ufficialmente i vincitori di quest’anno al Taipei Game Show 2024 (TGS) questa mattina. Viewfinder, sviluppato da Sad Owl Studios nel Regno Unito, si è distinto tra 267 partecipanti provenienti da 43 paesi. Distinto per il suo gameplay innovativo, l’eccezionale abilità artistica e la meccanica di risoluzione dei problemi perfettamente integrata, Viewfinder ha mostrato prestazioni eccezionali su tutti i fronti. I giudici ne hanno elogiato all’unanimità i meriti, aggiudicandosi infine l’ambito premio “Grand Prix”. Considerata l’intensa competizione di quest’anno, le squadre vincitrici non hanno potuto nascondere la loro gioia al momento della vittoria. La cerimonia ha invitato ancora una volta Yoshida Shuhei, responsabile dell’Indies Initiative presso Sony Interactive Entertainment, a consegnare i premi. Le quattro squadre che hanno ricevuto i premi di persona sono state emozionate quando hanno ricevuto i trofei dal signor Yoshida, che ha promosso attivamente i giochi indie. Per fornire agli sviluppatori maggiore motivazione, TGS ha creato una sezione speciale per i vincitori dell’Indie Game Award 2024, consentendo ai visitatori di provare i titoli pluripremiati e sperimentarne il fascino unico.

Nine Sols, sviluppato dal noto sviluppatore indipendente taiwaneseRed Candle Games, è il vincitore del premio“Miglior narrativa”. Futile Games di Taiwan, ha ricevuto un riconoscimento per il suo lavoro d’esordio mossasis, un gioco semplice e facile da imparare. Anche se c’è margine di miglioramento, ha lasciato un ricordo indelebile, guadagnandosi il premio “Miglior gioco per studenti”. Il premio “Miglior arte visiva” è andato senza dubbio a Scorn, un gioco dall’estetica oscura sviluppato dalla serba Ebb Software. Not For Broadcast fonde abilmente l’alfabetizzazione mediatica, soprattutto nell’era dell’esplosione dell’informazione, con un’incorporazione satirica nell’ambientazione dello studio di trasmissione, aggiudicandosi il premio “Miglior innovazione”. Against the Storm, vince il premio “Best Design”, è stato sviluppato dalla polacca Eremite Games. Inoltre, lo studio coreano Buff Studio ha utilizzato coraggiosamente la musica blues jazz come tema per creare l’esclusivo gioco di avventura musicale Blue Wednesday, vincendo il premio “Miglior audio”. Relieve di Salt Game Studio, presentato in stile fumetto disegnato a mano, descrive magnificamente un viaggio di ricordi e ha ricevuto il riconoscimento come “Miglior gioco per dispositivi mobile”.

