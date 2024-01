The Wizard il piccolo mago dei videogames arriva in Blu-ray crowdfunding

Dopo lo strepitoso successo della campagna per pubblicare in Blu Ray Darkman di Sam Raimi (1000 copie pre-vendute in tempo record), CG propone un altro titolo Universal attesissimo e finora assente in alta definizione sul mercato italiano. Dal 24 gennaio è possibile partecipare al crowdfunding START UP per pubblicare per la prima volta in Blu Ray THE WIZARD – IL PICCOLO GRANDE MAGO DEI VIDEOGAMES il cult movie di Todd Holland con Luke Edwards, Fred Savage, Christian Slater, Beau Bridges, Jenny Lewis. CG sta lavorando per recuperare anche il doppiaggio italiano degli anni ’80. Questa edizione è un’esclusiva cgtv.it e non sarà disponibile altrove. Solo al raggiungimento di 300 preordini effettuati entro il 21 febbraio qui, il film sarà stampato in una Limited Edition così composta:

Blu-ray dal master THE WIZARD – IL PICCOLO GRANDE MAGO DEI VIDEOGAME reso disponibile da Universal

Edizione numerata e limitata

Slipcase di cartone

Artwork alternativo per la cover

Il nome dei partecipanti alla Start Up all’interno della confezione, nei ringraziamenti

Di seguito una panoramica:

Il giovane Jimmy (Luke Edwards) decide di fuggire insieme al fratello Corey (Fred Savage), rimasto sconvolto da un dramma famigliare. Durante il viaggio incontrano Haley (Jenny Lewis), un’adolescente diretta a Reno; la ragazza nota che Jimmy ha un talento incredibile ai videogiochi. I tre decidono allora di unire le forze, destinazione California, per partecipare a un grande torneo di videogiochi! Nel frattempo il padre dei ragazzi (Beau Bridges), il fratello (Christian Slater) e un misterioso cacciatore di taglie sono già sulle loro tracce.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.