NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja Storm Connections: disponibile un nuovo personaggio

Disponibile da oggi, Hagoromo Otsutsuki, il Saggio delle sei vie e l’antenato degli shinobi, è il primo personaggio scaricabile per NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja Storm Connections (trovate qui la nostra Recensione). I giocatori potranno ora combattere usando l’immenso potere del Saggio delle sei vie per avere la meglio sui propri nemici, usando potenti tecniche come il Colpo di fulmine del Saggio. Hagoromo è il primo personaggio del primo Season Pass per il gioco, che includerà 5 personaggi. Ciascun pacchetto DLC sarà acquistabile anche separatamente. Il pacchetto DLC includerà anche i seguenti contenuti:

Tecnica segreta della combinazione “Fonte del Ninshu” (Hagoromo x Indra x Ashura)

12 battute in abbinamento

5 immagini carte ninja

Oltre al lancio di Hagoromo, con l’ultima patch è stato implementato l’abbinamento personalizzato. Gli utenti potranno creare una stanza per un massimo di 8 personaggi scelti e partecipare a partite personalizzate nelle seguenti modalità:

Battaglia VS (2 giocatori)

Lega (4 giocatori)

Torneo (4-8 giocatori)

Di seguito una panoramica tramite Steam:

I leggendari ninja si riuniscono per il nuovo emozionante capitolo della serie STORM! NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS è un gioco di azione e combattimenti con battaglie ninja adrenaliniche e due diverse modalità narrative. Scegli tra oltre 130 personaggi giocabili e affronta potenti battaglie ninja! Oltre a un’esperienza di battaglia online migliorata, la nuova modalità Semplice permetterà ai giocatori di eseguire facilmente varie combo di arti magiche. Che tu sia tra i principianti o gli esperti, potrai comunque immergerti in adrenaliniche battaglie con i tuoi ninja preferiti. Unendo scene originali dell’anime Naruto con l’incredibile esperienza di battaglia della serie STORM, questo titolo contiene tutti i momenti migliori della storia di Naruto, dai suoi inizi fino alla battaglia finale della serie. Rivivi il cammino di due ninja leggendari!

