Welcome to ParadiZe: pre-order aperti da oggi

NACON ed Eko Software sono lieti di annunciare che Welcome to ParadiZe è ora disponibile per il pre-order digitale. Una demo giocabile sarà inoltre disponibile gratuitamente su Steam, allo Steam Next Fest, dal 29 gennaio alle 09:00 GMT al 12 febbraio 2024. Ciò consentirà ai giocatori di provare le prime due ore di questo gioco che combina sopravvivenza, combattimento, crafting e gioco di ruolo, il tutto ambientato in un folle mondo aperto, prima della sua uscita finale il 29 febbraio 2024, su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Una storia fuori dagli schemi, ambientata in un mondo fuori dai binari.

In ParadiZe, gli zombie fanno tutto il lavoro sporco. Si prendono cura dei lavori pesanti e proteggono i sopravvissuti, grazie alla rivoluzionaria tecnologia del casco da hacking sviluppata da Tusk Group. Come sopravvissuti all’apocalisse, i giocatori si ritrovano in questa città apparentemente idilliaca aspettandosi di condurre una vita al sicuro dagli attacchi selvaggi degli zombi. Purtroppo non tutto sembra essere andato come previsto. Sul campo dovranno affrontare un gruppo di abitanti ribelli, ognuno più strano dell’altro, fauna zombificata e un’ampia varietà di ambienti, ognuno con i propri pericoli. La tecnologia del casco da hacking sarà la loro migliore risorsa per combattere uno scenario così folle e caotico.

Bonus preordine e Supporter Edition (PC)/Zombot Edition (console)

Quando i giocatori acquistano la “Supporter Edition” o la “Zombot Edition”, una volta rilasciata la versione finale di Welcome to ParadiZe, oltre al gioco base potranno accedere a cinque pacchetti cosmetici per personalizzare il proprio avatar e zombot, oltre a un’uniforme esclusiva.

Preordinando subito Welcome to ParadiZe, i giocatori otterranno 48 ore di accesso anticipato prima del rilascio ufficiale il 29 febbraio 2024. Ciò consentirà loro di provare ParadiZe prima di chiunque altro e di mettere le mani su un esclusivo pacchetto cosmetico militare per il loro avatar e il loro zombot

A proposito di Welcome to ParadiZe

Hai mai sognato di avere uno zombie in casa? Immagina le possibilità offerte da uno zombie che ti difende, costruisce le tue barricate e ti aiuta a combattere i suoi simili! Da solo o con altri, cerca di sopravvivere all’apocalisse nel mondo aperto di ParadiZe. Combinando sopravvivenza, combattimento e creazione in un mondo aperto multiplayer, devi diventare il sopravvissuto più abile e intelligente per dominare le fazioni nemiche ed evitare di essere mangiato, soprattutto da Miss Daisy, il primo elefante zombi nella storia degli zombi. Benvenuti all’uscita di ParadiZe il 29 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.