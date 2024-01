NACON: svelate le idee regalo per San Valentino

Welcome to ParadiZe: pre-order aperti da oggi

Tante le idee firmate NACON capaci di sorprendere la dolce metà con accessori di altissima qualità, dal design raffinato e funzionale e dalla tecnologia d’avanguardia. Che sia un’avventura virtuale da condividere oppure una canzone da ascoltare insieme, o ancora uno strumento per accorciare le distanze fisiche e per “coccolarti” nelle ore di svago, la volontà comune è far brillare di gioia la persona amata.

Con San Valentino alle porte, gli innamorati di qualunque età si sono ormai lanciati alla ricerca del regalo giusto per celebrare il giorno più romantico dell’anno. Per tutti un unico desiderio: trovare un dono non banale, magari anche utile, con cui esprimere il proprio amore.

Le CUFFIE RIG 600 PRO HS sono il regalo perfetto per chi cerca una qualità audio impareggiabile. Se il tuo partner è un gamer appassionato resterà senza fiato quando scoprirà la doppia tecnologia wireless multipiattaforma abbinata ad acustica e comfort straordinari. Ottime per un’esperienza di gioco senza limiti con PlayStation, PC o Nintendo Switch. Con le RIG 600 PRO, infatti, si può padroneggiare l’audio del gioco utilizzando la modalità wireless dual-mode con 2,4 GHz a bassa latenza e tramite Bluetooth 5.1 e rimanere connesso su più piattaforme di gioco o passare senza problemi a telefonate e notifiche. I driver da 40 mm ad alta sensibilità con bassi potenziati e camere acustiche sintonizzate offrono un suono bilanciato e livelli di volume migliorati senza distorsioni.

Il microfono di alta qualità garantisce una ricezione della voce cristallina e, quando non viene utilizzato, si ripiega perfettamente nel padiglione auricolare. I padiglioni auricolari a scatto avvolti in tessuto traspirante abbinati a un archetto praticamente indistruttibile e imbottito garantiscono un comfort totale anche dopo un’intera giornata. La durata della batteria Bluetooth arriva fino a 24 ore e fino a 18 ore quando si utilizza il dongle USB-C da 2,4 GHz a bassa latenza.

Inoltre, con l’app 600 PRO Navigator è possibile avere il massimo della personalizzazione per impostazioni dell’equalizzatore, sensibilità del microfono, modalità wireless e altro ancora.

RIG 600 PRO HS 99,99 euro

Vuoi lasciare la tua dolce metà senza parole con un dono dà allo smartphone l’esperienza immersiva di una console? Allora scegli NACON MG-X PRO è il controller ufficiale Xbox per iPhone, ideale per divertirsi con Xbox Game Pass Ultimate e i giochi compatibili dell’App Store.

Tra le caratteristiche principali: impugnature ergonomiche per un comfort ottimale, fino a 20 ore di autonomia e batteria ricaricabile, collegamento senza fili Bluetooth e supporto regolabile compatibile con iPhone 6s e versioni successive e con iPod touch (7a generazione). Il cavo di ricarica USB-C di 80 cm è incluso.

HOLDER MG – X PROMFIG 119,99 euro

Ad impreziosire l’esperienza di gioco l’app NACON MG-X Series disponibile gratuitamente sull’App Store.

Sorprendi il tuo partner con un regalo davvero speciale che renderà piacevole ogni ora di gioco o lavoro: la SEDIA GAMING CH 350 Playstation di NACON è perfetta per chi cerca la combinazione ottimale di design e solidità grazie a comodi braccioli, altezza regolabile, 5 rotelle per movimenti agevoli e sicuri. Tutto è studiato nei minimi dettagli per ogni tipo di corporatura.

SEDIA GAMING NACON CH-350ESS 229,99 euro

Un regalo che coniuga l’utile al dilettevole, la WEBCAM RL è la giusta combinazione tra design ricercato, praticità e prestazioni elevate, grazie agli elementi che NACON ha studiato con estrema attenzione. E’ dotata di un anello luminoso con 3 modalità di illuminazione, connettore USB-C, supporto regolabile per schermo, scrivania e braccio orientabile e filtro privacy. E’ compatibile con Windows TM 10/11.

PC WEBCAM RL. 59,99 euro

Fai brillare il San Valentino donando al tuo partner un regalo originale e divertente lo speaker luminoso senza fili “PARTY TUBE”. Con l’altoparlante Tube la potenza sonora è garantita (30 Watt) e si crea un frizzante mix di musica e colori con numerosi effetti di luce a 180°. L’elegante rivestimento in tessuto intrecciato e il laccetto per appenderlo gli conferiscono un tocco chic. Un elemento essenziale per creare la giusta atmosfera di festa con un’autonomia di 4 ore. Tra le altre caratteristiche da non sottovalutare: Bluetooth 5.3, lettore USB per MP3, AUX-IN, lettore di schede Micro SD, custodia trasparente, anello per trasportare o appendere lo speaker, batteria ricaricabile da 3000mAh, tempo di ricarica totale di 4 ore e cavo di ricarica USB-C incluse.

È compatibile con WindowsTM, MACTM, PS5TM, PS4TM.