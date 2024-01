Total War Pharaoh: disponibile l’aggiornamento High Tide

SEGA e The Creative Assembly hanno pubblicato oggi 25 gennaio l’aggiornamento High Tide per lo strategico Total War Pharaoh. Questo pacchetto gratuito introduce nel gioco la feroce cultura dei Popoli del Mare dando il benvenuto a due nuove fazioni giocabili insieme ai loro enigmatici leader. Per l’occasione è stato pubblica anche il trailer di lancio, quello che potete vedere in cima alla notizia.

Articoli Consigliati Koji Kondo di Nintendo è il primo compositore ad entrare nella AIAS Hall of Fame Acer sarà il partner tecnologico di Rome VideoGame Lab

Qui sotto la descrizione ufficiale del nuovo contenuto:

Vele scure all’orizzonte annunciano la tempesta in arrivo. Determina il crollo dell’Età del Bronzo giocando nei panni di una delle due nuove fazioni dei Popoli del Mare. L’orda degli spietati Shardana è una vera e propria furia distruttrice e sacrificale, mentre i Filistei hanno scelto di percorrere il sentiero di guerra alla ricerca di una nuova patria. Domina il territorio sfruttando le nuove meccaniche di gioco, tra cui lo stile di gioco orda, distruggi gli eserciti nemici con 37 nuove unità e riduci la civiltà in ginocchio.

Gioca nei panni degli araldi del crollo dell’Età del Bronzo

I Popoli del Mare sono orde di nomadi in guerra che navigano nel mar Mediterraneo per sfruttare il caos determinato dal crollo dell’Età del Bronzo. Con gli antichi imperi di Egitto, Canaan e Ittiti impegnati in una guerra senza quartiere, arrivano sulle coste per sfruttare le situazione di difficoltà a proprio vantaggio, combattendo, radendo al suolo e conquistando tutto ciò che trovano. Come fazione orda, i Popoli del Mare devono rimanere sul sentiero di guerra per sopravvivere, e solo attraverso una costante azione di conquista puoi sostenere le orde di Shardana e dei Filistei e conquistare la vittoria.

Focus sulla fazione: Shardana

Guida l’orda degli Shardana nei panni di Iolao, un giovane e determinato esploratore che ha un solo obiettivo: condurre il suo esercito dove sorge il sole, radendo al suolo e sacrificando tutto ciò che incontra sul suo cammino come tributo agli dei.

Meccaniche di gioco – Gli Shardana sono un’orda nomade e in continua crescita che necessita di una strategia di conquista costante per sopravvivere. Utilizza la nuova meccanica del bottino di guerra per radere al suolo le città e ottenere risorse extra, costruisci campi nuragici per rafforzare le armate durante la campagna e sfrutta la nuova risorsa Eminenza per stabilire il dominio sulle tribù dei Popoli del Mare e assorbirle nella tua orda.

– Gli Shardana sono un’orda nomade e in continua crescita che necessita di una strategia di conquista costante per sopravvivere. Utilizza la nuova meccanica del bottino di guerra per radere al suolo le città e ottenere risorse extra, costruisci campi nuragici per rafforzare le armate durante la campagna e sfrutta la nuova risorsa Eminenza per stabilire il dominio sulle tribù dei Popoli del Mare e assorbirle nella tua orda. Nuove unità – Comanda una serie di nuove unità, tra cui i guerrieri dei nuraghi, in grado di assumere una formazione a testuggine chiamata Kelone per proteggersi durante l’avanzata, gli arpionieri che scagliano letali giavellotti spinati contro i nemici e gli arcieri shardana che scoccano frecce con punte di zolfo che incendiano il terreno sotto i piedi dei nemici.

Focus sulla fazione: Filistei

Trama il crollo dell’Età del Bronzo nei panni di Walwetes, il mastodontico patriarca che guida la seconda fazione, quella dei Filistei. Dopo la distruzione del loro impero, i Filistei sono alla ricerca di una nuova casa e la costruiranno sulle rovine del mondo antico, se necessario.

Meccaniche di gioco – I Filistei sono un’orda ibrida nomade/sedentaria che può sia accamparsi che occupare città sulla mappa della campagna. I bottini di guerra e l’Eminenza sono fondamentali per affrontare la sfida unica di bilanciare la necessità di rimanere sul sentiero di guerra per sopravvivere con quella di insediarsi, creando le basi per un nuovo impero filisteo proprio durante il crollo dell’Età del Bronzo.

– I Filistei sono un’orda ibrida nomade/sedentaria che può sia accamparsi che occupare città sulla mappa della campagna. I bottini di guerra e l’Eminenza sono fondamentali per affrontare la sfida unica di bilanciare la necessità di rimanere sul sentiero di guerra per sopravvivere con quella di insediarsi, creando le basi per un nuovo impero filisteo proprio durante il crollo dell’Età del Bronzo. Nuove unità – Comanda nuove unità, tra cui i carri trainati da buoi, un carro smontabile in grado di affiancare il nemico e di portare le truppe d’assalto filistee nel vivo della battaglia. I marinai filistei, eroici guerrieri in grado di scatenare raffiche di giavellotti prima di entrare in combattimento ravvicinato, e gli incursori filistei, fanteria d’élite e aggressiva che si muove velocemente e colpisce senza pietà.

Per ulteriori informazioni su Total War PHARAOH e sull’aggiornamento High Tide, potete consultare le FAQ ufficiali.