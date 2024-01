Koji Kondo di Nintendo è il primo compositore ad entrare nella AIAS Hall of Fame

L’Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) inserirà il compositore e sound director di Nintendo, Koji Kondo, nella sua Hall of Fame in occasione della 27a edizione dei DICE Awards.

Kondo, entrato in Nintendo nell’aprile del 1984, è noto soprattutto per il suo lavoro sulle serie Super Mario, Legend of Zelda e Star Fox. È stato responsabile della programmazione del suono, della musica e degli effetti sonori degli storici Super Mario Bros. e The Legend of Zelda per NES.

Ha poi lavorato ad altri tra i giochi più noti di Nintendo, con le musiche di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario Sunshine, New Super Mario Bros, Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: Skyward Sword, Super Mario 3D World fino al più recente Super Mario Bros Wonder.

Attualmente in carica come senior officer di Nintendo EPD, Kondo sarà il primo compositore a essere inserito nella Hall of Fame dell’AIAS.

Il primo personaggio dell’industria del gaming essere inserito è stato Shigeru Miyamoto di Nintendo nel 1998, mentre il più recente è stato Tim Schafer di Double Fine lo scorso anno.

Kondo sarà premiato ai DICE Awards di Las Vegas che si terranno quando in Italia saranno le 5 di mattina del 16 febbraio, con cerimonia che andrà in onda su IGN.

“Sono profondamente grato di essere stato scelto da DICE per questo importante premio”, ha dichiarato Kondo. “È un vero onore essere riconosciuto in questo modo e sono estremamente umile”.

“Grazie all’aiuto di molte persone che mi circondano e al sostegno dei nostri clienti e fan, ho avuto la fortuna di essere coinvolto nello sviluppo di musica per videogiochi per decenni. Sono grato a tutti coloro che mi hanno aiutato e sostenuto.

“Continuerò a impegnarmi negli aspetti musicali e sonori dello sviluppo, sperando di rendere l’esperienza di gioco di tutti ancora più piacevole negli anni a venire”.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale della Academy of Interactive Arts & Science che annunciano l’ingresso di Koji Kondo nella hall of fame.

We're excited to announce that Koji Kondo, the acclaimed @Nintendo composer and sound director, will be honored at the 27th Annual #DICEAwards!

Read the full announcement here: https://t.co/zKd0fxGHIE

Don't miss the ceremony, livestreamed by IGN on Thursday, Feb. 15th at 8PM PT. pic.twitter.com/WyUKSH8xIK — Academy of Interactive Arts & Sciences (@Official_AIAS) January 24, 2024