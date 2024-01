Blizzard: il presidente Ybarra e il chief design officer Adham lasciano, cancellato il survival in sviluppo

Il presidente di Blizzard, Mike Ybarra, e il responsabile della progettazione, Allen Adham, lasciano lo studio, ed è stato anche cancellato il gioco survival annunciato a gennaio 2022.

Le partenze dei vertici dello team di sviluppo con sede a Irvine sono state confermate lunedì insieme alla notizia che Microsoft sta licenziando 1.900 dipendenti tra Xbox, Bethesda e ActivisionBlizzard.

“Come molti di voi sanno, Mike ha trascorso più di 20 anni in Microsoft. Ora che ha portato a termine l’acquisizione come presidente di Blizzard, ha deciso di lasciare l’azienda”, ha dichiarato Matt Booty, presidente di Microsoft per i contenuti e gli studi di gioco, in una nota interna ottenuta da The Verge.

Il nuovo presidente di Blizzard sarà confermato da Microsoft la prossima settimana.

“Come uno dei cofondatori di Blizzard, Allen ha avuto un ampio impatto su tutti i giochi i loro giochi”, ha continuato Booty. “La sua influenza si farà sentire per gli anni a venire, sia direttamente che indirettamente, dato che Allen intende continuare a fare da mentore ai giovani designer del settore”.

Per quel che riguarda il gioco di sopravvivenza dello studio annunciato nel gennaio 2022, che era ancora senza titolo, non è più in fase di sviluppo.

Booty ha dichiarato che Microsoft “sposterà alcune delle persone che ci lavorano su uno dei numerosi e promettenti nuovi progetti che Blizzard ha in fase di sviluppo”.

Qui sotto le parole di Mike Ybarra su X, in fondo alla notizia il tweet originale:

“Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati colpiti oggi per il loro significativo contributo alle loro squadre, a Blizzard e alla vita dei giocatori. È una giornata incredibilmente difficile e la mia energia e il mio sostegno saranno concentrati su tutti gli straordinari individui colpiti – questo non è in alcun modo una riflessione sul vostro fantastico lavoro. Se c’è qualcosa per cui posso essere d’aiuto, connessioni, raccomandazioni, ecc…, scrivetemi.

Alla community Blizzard: Voglio anche farvi sapere che oggi è il mio ultimo giorno in Blizzard. Guidare Blizzard in un periodo incredibile e far parte del team, plasmandolo per il futuro, è stato un onore assoluto. Avendo già trascorso più di 20 anni in Microsoft e con l’acquisizione di Activision-Blizzard alle spalle, è tempo per me di diventare (ancora una volta) il più grande fan di Blizzard dall’esterno.

Agli incredibili team di Blizzard – grazie. Le parole non possono esprimere ciò che provo per tutti voi. Siete fantastici. Continuate a fare cose incredibili e a tenere sempre il blu di Blizzard e i giocatori al primo posto in ogni decisione.

A tutti coloro che sono stati colpiti oggi – sono sempre a vostra disposizione e capisco quanto sia difficile la notizia di oggi. Il mio cuore è con ognuno di voi.”

