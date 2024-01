Horizon Forbidden West Complete Edition: data e caratteristiche della versione PC

PlayStation, Guerrilla Games e Nixxes Software hanno annunciato la data di Horizon Forbidden West Complete Edition su PC: arriverà su Steam ed Epic Games Store il 21 marzo. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che mostra proprio le feature di questa versione.

Nelle prossime settimane verranno forniti maggiori dettagli sui requisiti di sistema. Su Steam o sull’Epic Games Store è possibile pre-acquistare il gioco.

Articoli Consigliati Momodora: approfondimento della serie da parte del team per l’uscita di Moonlit Farewell Blizzard: il presidente Ybarra e il chief design officer Adham lasciano, cancellato il survival in sviluppo

Qui sotto i dettagli, dalla pagina del PlayStation Blog con le parole del community manager di Nixxes, Julian Huijbregts:

Ciao! L’epica avventura di Aloy sta per sbarcare anche su PC! Il 21 marzo potrete esplorare l’Ovest Proibito, affrontare incredibili Macchine e incontrare nuove tribù. Horizon Forbidden West è il popolarissimo seguito dell’acclamato Horizon Zero Dawn di Guerrilla e questa Complete Edition per PC include anche l’espansione Burning Shores, che vede Aloy avventurarsi in un pericoloso arcipelago vulcanico dopo l’epilogo della trama principale del gioco.

Oggi siamo felici di annunciare che la versione PC di Horizon Forbidden West Complete Edition è disponibile per il pre-acquisto con i seguenti contenuti bonus:

Abito Ondanera e arco Ondanera (disponibili solo con il pre-acquisto)

Abito Lascito Nora e lancia Lascito Nora (disponibili solo collegando l’account Steam a PlayStation Network)

2 abiti speciali (Colosso Carja d’élite e Tuono Nora d’élite)

2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora)

Pacchetto risorse da usare nel gioco che include munizioni, pozioni e kit da viaggio

Pezzo Squarciavento Alfa per Batosta Meccanica da usare nel gioco

Posa e pittura facciale esclusive per la modalità Foto

Horizon Forbidden West Complete Edition su PC offre framerate sbloccati, opzioni grafiche personalizzabili e numerose tecnologie che migliorano le prestazioni, tra cui upscaling e Frame Generation di NVIDIA DLSS 3. È confermato anche il supporto ad AMD FSR e Intel XeSS. La tecnologia di rifinitura grafica di NVIDIA DLAA è disponibile per i sistemi più performanti. Il gioco si avvale di DirectStorage per velocizzare i caricamenti su PC.

Esplorando il lontano futuro post-apocalittico di Horizon scoprirete un’ampia varietà di scenari incredibilmente dettagliati che includono foreste lussureggianti, città sommerse, vasti deserti e montagne maestose. Il supporto al formato Ultrawide permette di godersi una spettacolare visuale panoramica di questi ambienti. Sono disponibili le risoluzioni 21:9 Ultrawide, 32:9 Super Ultrawide e addirittura 48:9, con possibilità di usare configurazioni a triplo monitor.

I comandi via mouse e tastiera totalmente personalizzabili permettono di attraversare l’Ovest Proibito e di affrontare le Macchine feroci su PC nel modo che preferite. Il gioco supporta un’ampia gamma di controller e integra la funzionalità Steam Input per riconfigurare e personalizzare la periferica in uso in base alle proprie preferenze. Usate un controller wireless DualSense di PlayStation per la massima immersività, con i grilletti adattivi che permettono di percepire la tensione della corda dell’arco e il feedback aptico che trasmette la sensazione degli impatti negli scontri corpo a corpo.

Ricordiamo che la versione PS5 della versione completa del gioco di Guerrilla Software era uscita ad ottobre.