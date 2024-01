EA Sport FC Mobile: disponibile la squadra dell’anno

Dopo la votazione da parte dei fan all’inizio del mese, l’undici maschile del Team of The Year (TOTY) è ora disponibile in-game per EA Sports FC Mobile.

Per cinque settimane e fino al 29 febbraio, i giocatori di EA SPORTS FC Mobile possono costruire il loro Ultimate Team con i migliori giocatori dell’anno, tra cui Erling Haaland, Rúben Dias, Rodri e Lionel Messi. Di seguito l’elenco completo della Squadra dell’anno maschile di EA SPORTS FC. In cima alla notizia il trailer.

Articoli Consigliati Skull and Bones: svelati i piani Endgame e post-lancio, open-beta a febbraio Momodora: approfondimento della serie da parte del team per l’uscita di Moonlit Farewell

Dopo aver selezionato l’undici da un elenco di oltre 80 migliori giocatori maschili provenienti da tutto il mondo, il calciatore più votato della campagna EA SPORTS FC Team of The Year è risultato essere Jude Bellingham del Real Madrid, presente nel 74% di tutte le squadre maschili. A completare la top 3 dei calciatori maschili vi sono Kylian Mbappé (66%) e Virgil van Djik (66%).

“È un onore essere nominato nell’EA SPORTS FC Team of The Year”, ha dichiarato il capitano del Liverpool Virgil van Dijk. “Essere annoverati tra i migliori giocatori del mondo è una grande emozione e sono grato a tutti i tifosi che hanno votato”.

Durante l’evento Squadra dell’anno in EA SPORTS FC Mobile, i giocatori possono competere in partite e giochi di abilità per cercare di ottenere giocatori nominati per la Squadra dell’anno da aggiungere alla propria Ultimate Team. Completando inoltre le tappe fondamentali durante le cinque settimane dell’evento, i giocatori di EA SPORTS FC Mobile potranno guadagnare un giocatore TOTY con un punteggio elevato.

Ogni settimana offre anche nuovi Weekly Exchanges per i giocatori TOTY e TOTY ICON, tra cui Jairzinho. L’evento di quest’anno sarà caratterizzato anche da un capitolo dedicato alle Evoluzioni ICON, che consentirà agli utenti di scegliere una delle tre leggendarie Icon per competere, vincere partite e aggiornare le proprie statistiche sui punteggi a una versione migliorata di TOTY ICON.

SQUADRA DELL’ANNO MASCHILE DI EA SPORTS FC Portiere – Alisson Becker (Brazil) – Liverpool Centrocampista – Jude Bellingham (England) – Real Madrid Difensore – Jeremie Frimpong (Netherlands) – Bayer 04 Leverkusen Centrocampista – Kevin De Bruyne (Belgium) – Manchester City Difensore – Virgil van Dijk (Netherlands) – Liverpool Centrocampista – Rodri (Spain) – Manchester City Difensore – Rúben Dias (Portugal) – Manchester City Attaccante – Kylian Mbappé (France) – Paris Saint-Germain Difensore – Theo Hernández (France) – AC Milan Attaccante – Erling Haaland (Norway) – Manchester City Attaccante – Lionel Messi (Argentina) – Inter Miami

Per maggiori informazioni e per gli aggiornamenti su EA SPORTS FC Mobile, potete collegarvi al sito ufficiale.