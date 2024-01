Skull and Bones: svelati i piani Endgame e post-lancio, open-beta a febbraio

Ubisoft ha svelato i piani Endgame e Post-lancio di Skull and Bones, che tracceranno il percorso per i giocatori a partire dal lancio e oltre. Dai Signori dei Pirati Leggendari, al dominio degli Eventi Mondiali, alla crescita di un impero. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer, quello che potete vedere in cima alla notizia, e la roadmap del primo anno, che potete vedere qui sotto. Inoltre, dall’8 all’11 febbraio sarà disponibile l’open beta su PlayStation 5, Xbox Series X | S e Windows PC attraverso l’Epic Games Store e Ubisoft Connect.

Qui sotto tutti i dettagli ufficiali:

Intraprendi un viaggio pericoloso affrontando Signori dei Pirati Leggendari come Philippe La Peste e i Gemelli Hubac. Stimolato da una frenesia delirante, dovrai scegliere la tua strategia e sconfiggere nuove minacce aumentano di difficoltà. La scelta del carico e degli equipaggiamenti stagionali saranno la chiave per sconfiggerle nella resa dei conti alla fine di ogni stagione. Preparati a espandere e difendere il tuo impero saccheggiando equipaggiamenti più potenti e risorse preziose grazie ai nuovi eventi mondiali introdotti in ogni stagione. Affronta convogli mercantili, navi da guerra d’élite e altri predatori in alto mare. Le sfide più grandi portano a ricompense maggiori quando si naviga in queste acque pericolose e imprevedibili.

Scopri l’intenso endgame di Skull and Bones, dove dovrai affrontare sfide più pericolose, una posta in gioco più alta e alleanze che possono trasformarsi in rivalità. Passa dal lavorare con i più grandi a diventare loro rivali, affrontando le pericolose conseguenze dell’infida vita piratesca. Prendi il controllo di The Helm, un colosso del contrabbando senza rivali, e costruisci il tuo impero del contrabbando. Controlla le manifatture in tutto l’Oceano Indiano, aumenta i profitti grazie al controllo strategico delle rotte commerciali e investi in potenziamenti per le tue operazioni. Inoltre, le attività di Furti Leggendari e Saccheggi Ostili aggiungono un tocco emozionante alla costruzione dell’impero, con nuove caratteristiche di fine gioco introdotte in ogni stagione.

Impegnati in precarie attività PvP con scommesse ad alto rischio e alto guadagno su Helm e Cutthroat Cargo. Accetta sfide e mappe del tesoro leggendarie, che ti metteranno letteralmente un bersaglio sulla schiena finché non raggiungerai l’avamposto di destinazione. Sali in alto e consolida la tua reputazione tra i più grandi, guadagnando ricompense in base al tuo piazzamento in classifica. Partecipa a eventi gratuiti a tempo limitato ogni stagione, collabora con i tuoi compagni pirati, completa eventi esclusivi della comunità e raccogline tesori. La classifica si aggiorna ogni stagione con nuove ricompense, incoraggiando i giocatori a lottare continuamente per il vertice.

L’Open Beta di Skull and Bones sarà disponibile dall’8 all’11 febbraio con cross-play e cross-progression su PlayStation 5, Xbox Series X | S e Windows PC attraverso l’Epic Games Store e Ubisoft Connect. I giocatori potranno raggiungere l’Infamy Cap di livello 6 e guadagnare fino a 5 ricompense esclusive, tra cui cosmetici unici per la nave, emote, armi e animali domestici Pandal Lemur. Sarà disponibile anche il carry-over, che permetterà ai giocatori di avere un vantaggio quando il gioco uscirà il 16 febbraio.

Skull and Bones uscirà poi il 16 febbraio con cross-play e cross-progression su PlayStation 5, Xbox Series X | S, Amazon Luna e Windows PC attraverso Epic Games Store e Ubisoft Connect. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su Xbox, Amazon Luna e PC per ottenere il gioco tre giorni prima, il 13 febbraio 2024. A questo link, qualora vogliate, il nostro provato dalla closed beta di dicembre.