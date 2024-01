Go Mecha Ball: trailer di lancio del twin stick shooter/roguelike, disponibile anche su Game Pass

Da oggi 25 gennaio è disponibile Go Mecha Ball, twin stick shooter con elementi roguelike in cui si rotola, sviluppato da Whale Peak Games sotto l’etichetta Super Rare Originals. Il gioco è arrivato su PC e Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass, e per l’occasione è stato fatto uscire anche il trailer di lancio, quello che potete vedere in cima alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Caratteristiche principali:

Frenetico twin stick con elementi arcade e roguelite

Scegli se incedere minacciosamente in forma di mech o rotolare per l’arena in forma di palla

Esplora arene dinamiche rotolando, rimbalzando e saltando senza sosta

Scopri quattro mondi diversi caratterizzati da nemici e ostacoli unici

Sbizzarrisciti con un variegato arsenale con più di 25 armi

Scatena oltre 20 abilità tanto assurde quanto devastanti per sgominare i tuoi nemici

Personalizza la tua esperienza di combattimento grazie a una vasta gamma di oltre 50 potenziamenti per i tuoi mech.

Parti per un’adrenalinica avventura al neon in Go Mecha Ball. Caos e strategia si scontrano in una futuristica lotta all’ultimo bullone! Goditi il gameplay in stile twin stick, scatenati in acrobazie su colorate piattaforme 3D e fatti trascinare dalla frenetica colonna sonora interattiva.

Libera il potere di quattro mech da guerra con armi, abilità e potenziamenti unici. Fai un tuffo nel caos più puro, scopri nuove sinergie, perfeziona il tuo stile di gioco ed esplora un mondo in continua evoluzione pieno di robot impazziti, boss colossali e ostacoli in stile arcade.

Il movimento è parte integrante della tua strategia di combattimento: usa le rampe per sorvolare il campo di battaglia, rimbalza sui bumper e usa i ventilatori per librarti in aria. Lancia raffiche di missili, evoca utili alleati o schiantati come un meteorite scatenando enormi terremoti: a te la scelta!

Personalizza i tuoi mech con oltre 25 armi cataclismiche e più di 20 abilità pazzesche con cui dominare i tuoi avversari. Esplora quattro splendidi mondi brulicanti di nemici e sfide, veri e propri parchi giochi in cui potrai soddisfare ogni tua più estrema ambizione balistica.

Spari, impatti e interazioni varie compongono una sinfonia di pura originalità, sempre adatta alla situazione e basata sulla fisica del mondo reale. Non è solo un gioco: è un viaggio audiovisivo in cui ogni azione trova un’appropriata risposta nel coinvolgente panorama sonoro.

Sarai una leggiadra farfalla, uno spietato bulldozer o un letale assassino? Starà a te scegliere come meglio affrontare un’IA impazzita, determinata a chiudere i portali che collegano il tuo mondo con questo elettrizzante paradiso meccanico.