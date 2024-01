The King of Fighters XV: il prossimo aggiornamento arriva il 30 gennaio e introduce il sistema “Advance Strike”

SNK rilascerà un importante aggiornamento per The King of Fighters XV il 30 gennaio che aggiunge il sistema “Advance Strike”, ha annunciato lo sviluppatore. Trovate il trailer di presentazione per Advance Strike qui sopra. Ecco una panoramica del sistema, tramite SNK:

“Advance Strike” è un nuovo fantastico modo per respingere proiezioni e colpi fisici, consentendo giocate ancora più aggressive di quelle possibili con Shatter Strikes. L’esecuzione di questa nuova meccanica costa mezza barra dell’indicatore di potenza, ma recupererai quella mezza barra sia in caso di colpo che di blocco. Un Advance Strike provoca un duro atterramento al colpo, lasciandoti in una buona posizione per una maggiore offensiva. A differenza di Shatter Strikes, la mossa ottiene un contatore hitbox contro le proiezioni a metà; se atterra mentre il segnalino è attivo, il tuo avversario si accascerà a terra (e sarà incline ai follow-up). Usa Advance Strikes per portare la battaglia contro il tuo avversario come mai prima d’ora!

Di seguito una panoramica del gioco:

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online.

Caratteristiche

39 personaggi in totale : personaggi classici già famosi, vecchie glorie riportate in auge, nuovi volti e tanto altro. Sta per iniziare l’incontro più epico nella storia di KOF.

: personaggi classici già famosi, vecchie glorie riportate in auge, nuovi volti e tanto altro. Sta per iniziare l’incontro più epico nella storia di KOF. Sistema di combattimento migliorato : ereditando il tradizionale scontro 3vs3 della serie, KOF XV include anche un sistema tutto nuovo. Godetevi un senso di velocità, fluidità e freschezza senza precedenti.

: ereditando il tradizionale scontro 3vs3 della serie, KOF XV include anche un sistema tutto nuovo. Godetevi un senso di velocità, fluidità e freschezza senza precedenti. Gameplay online semplice: KOF XV dispone di rollback net code, più svariate opzioni che vi permettono di scegliere come giocare.

The King of Fighters XV è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC tramite Steam ed Epic Games Store.