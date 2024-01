Suicide Squad Kill the Justice League: il nuovo trailer mostra gli abiti e le armi della Deluxe Edition

Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady verrà lanciato il 2 febbraio per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Tuttavia, coloro che acquistano la Deluxe Edition possono iniziare il 30 gennaio. Ci sono altri gadget, come abiti e armi bonus: guarda il trailer qui sotto per vederli in azione.

L’edizione Deluxe include gli abiti classici della squadra e gli abiti della Justice League, con Harley Quinn nei panni di Wonder Woman, Deadshot nei panni di Cappuccetto Rosso, King Shark nei panni di Superman e Capitan Boomerang nei panni di Flash. Ottieni anche tre armi famigerate Black Mask, che possono interagire con altri equipaggiamenti malvagi come il set Rage di Bane. Ci sono anche bambole arma Squad Golds da attaccare al tuo arsenale, campioni di colore No Shade e un gettone Battle Pass Premium. La stagione 1 è confermata per marzo e aggiunge il Joker come nuovo personaggio giocabile. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Suicide Squad: Kill the Justice League verrà lanciato il 2 febbraio per PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.