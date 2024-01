Tekken 8 è finalmente disponibile

TEKKEN 8 (trovate qui la nostra Recensione), il nuovo titolo nella leggendaria serie, è disponibile in tutto il mondo. Pubblicato da Bandai Namco, il gioco porta la battaglia nella nuova generazione grazie all’Unreal Engine 5, debuttando in esclusiva su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Preparati a combattimenti adrenalinici che includeranno nuove caratteristiche e modalità di gioco, oltre a personaggi rimodellati completamente, ambientazioni distruttibili e molto altro. Di seguito la dichiarazione di Anthony Macare, Chief Marketing and Sales Officer di Bandai Namco Europe:

Siamo davvero felici di lanciare TEKKEN 8, il nuovo titolo della leggendaria serie di TEKKEN. Con la sua grafica spettacolare, la trama coinvolgente e un incredibile roster di 32 personaggi tra nuovi arrivati e ritorni celebri, siamo certi che TEKKEN 8 saprà conquistare sia i nostri fan che i nuovi giocatori. Non vediamo l’ora che tutti possano provare il brivido della battaglia a partire da oggi.

Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 verrà lanciato il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Steam.