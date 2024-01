The Day Before: i fondatori di Fntastic pronti per un nuovo progetto

Dopo la chiusura di The Day Before avvenuta dopo meno di 24 ore dalla sua pubblicazione e la conseguente chiusura dello studio di sviluppo Fntastic, fallito a causa degli investimenti senza rientri sul gioco e dell’assenza di fondi, Eduard e Aisen Gotovtsev hanno deciso di riprovarci! I 2 fratelli russi ex-capi di Fntastic non vogliono per nulla abbandonare il settore!

Come comunicato da GamesRadar, i Gotovtsev starebbero mettendo in piedi un nuovo studio, questa volta composto da alcuni veterani del settore dello sviluppo, e sarebbero pronti alla produzione di un nuovo videogame. A quanto pare però, questa volta i 2 avrebbero deciso di “volare basso” e realizzare un titolo senza grosse pretese, dato che il nuovo gioco (di cui non si sa praticamente nulla) sarebbe destinato esclusivamente alle piattaforme mobile. Dopo la vicenda The Day Before però, che ha portato ad una triste conclusione, è curioso (se non clamoroso) che i 2 CEO abbiano decisi di non darsi per vinti e di riprovarci. Riusciranno questa volta nel loro intento?

In the same week that their catastrophic MMO's servers shut down, The Day Before CEOs are reportedly starting work on a new game pic.twitter.com/hnJnmMENMn — GamesRadar+ (@GamesRadar) January 23, 2024