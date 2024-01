Honkai Star Rail: svelata la data dell’update 2.0

Il marchio globale di intrattenimento interattivo HoYoverse ha annunciato oggi che la versione 2.0 di Honkai: Star Rail, intitolata If One Dreams At Midnight, arriverà il 6 febbraio e il tanto atteso nuovo regno – Penacony – svelerà finalmente il suo misterioso velo. Nel frattempo, oltre all’introduzione di nuove mappe, trame e compagni, la versione 2.0 segna anche l’inizio delle principali missioni Trailblaze di Penacony. Queste missioni si estenderanno dalla versione 2.0 alla 2.2 e culmineranno con l’epilogo nella versione 2.3. Inoltre, il gioco ha effettuato una serie di ottimizzazioni di sistema per aiutare i Trailblazer a vivere un’esperienza di gioco più comoda.

Dopo aver esplorato vari mondi come la Stazione Spaziale Herta, Jarilo-VI e Xianzhou Luofu, l’equipaggio ha ricevuto un invito a nome della Famiglia a visitare Penacony come ospiti d’onore per un grande evento chiamato Charmony Festival. Il cuore di Penacony è un gigantesco hotel interstellare chiamato The Reverie, che attira innumerevoli celebrità interstellari in cerca di un lussuoso rifugio. Secoli fa, Penacony era una prigione di frontiera utilizzata dall’IPC per detenere i criminali. Tuttavia, nel corso degli anni e in seguito a vari incidenti, il controllo del pianeta è passato alla Famiglia. Attualmente, Penacony ha subito una notevole trasformazione, trasformandosi in un rinomato luogo di vacanza cosmico.

Una volta entrati nell’hotel, i Trailblazer utilizzeranno il Dreampool, un dispositivo di sonno unico per visitare i Dreamscapes. L’Ora d’Oro in cui i giocatori stanno per entrare non è semplicemente il primo sogno della serie, ma si distingue come uno dei più vivaci e popolari tra i 12 Dreamscapes. In questo regno, la festa e il piacere sono al centro dell’attenzione: danze e canti gioiosi non cessano mai e i festeggiamenti non finiscono mai. Durante la navigazione in questa regione, i Sentieri si imbatteranno nell’Occhio del Sogno, un dispositivo meraviglioso che utilizza illusioni visive per collegare in modo incredibile percorsi precedentemente disgiunti e con notevoli dislivelli. Inoltre, nelle storie successive, i pionieri sbloccheranno l’abilità di Dreamwalk, che permetterà loro di vivere un’esperienza unica, sfidando la gravità e camminando su pareti e soffitti.

Per quanto riguarda i personaggi giocabili, l’attesissima dama misteriosa, Black Swan, farà un debutto folgorante nella storia di Penacony. Come personaggio a 5 stelle, non è solo un oracolo eccezionale, ma anche una Memokeeper del Giardino del Ricordo, che emana un’aria di nobiltà, mistero ed eleganza.Prima Memokeeper ad apparire formalmente nel gioco, Black Swan ha un forte desiderio di esplorare i ricordi degli altri.I ricordi degli altri, grazie all’ascolto e all’organizzazione paziente di Cigno Nero, si trasformano in carte nelle sue mani.Quando Cigno Nero utilizza ATK o abilità di base per attaccare i nemici in combattimento, c’è una certa probabilità di applicare ai nemici uno speciale effetto DoT impilabile chiamato Arcana. Sotto lo stato di Arcana, il Cigno Nero innesca effetti aggiuntivi in base al numero di pile di Arcana sotto cui si trova il bersaglio. Inoltre, con l’accumularsi delle pile, il DoT inflitto al nemico aumenterà di conseguenza.

Al banchetto della Famiglia, anche un altro straordinario personaggio a 5 stelle, Sparkle, si unirà alla squadra dei Trailblazers. Sparkle, l’enigmatico Matto Mascherato, si dedica alla ricerca di Elation con ogni mezzo necessario. Come pericolosa maestra di teatro, eccelle nel cambiare identità e si diverte a interpretare vari ruoli.Con mille maschere a disposizione, può incarnare innumerevoli personaggi.Per Sparkle, la ricchezza, lo status e il potere non sono altro che fugaci illusioni e solo Elation può accendere il suo desiderio di agire.Nelle battaglie, la presenza di Sparkle aumenterà ulteriormente i punti abilità massimi della squadra. Inoltre, la sua abilità unica non solo aumenta il DMG CRIT di un compagno di squadra designato, ma fa anche avanzare l’azione di quel compagno di squadra, fornendo più opzioni strategiche in battaglia. Dopo aver scatenato la sua Ultimate, Sparkle può ripristinare più Punti Abilità per la squadra in un solo colpo. L’aggiunta di Sparkle alla squadra non solo ha eliminato la limitazione dei Punti Abilità della squadra, ma ha anche permesso alla squadra di infliggere più danni.

Inoltre, debutta anche un penaconiano locale, Misha. Personaggio a 4 stelle, Misha lavora come portiere al Reverie. Sognando di diventare un avventuriero cosmico come suo nonno, Misha si appassiona a conoscere le varie esperienze interstellari che gli ospiti dell’hotel condividono. Attende con ansia il giorno in cui potrà intraprendere un viaggio alla scoperta delle stelle. In combattimento, più Punti Abilità la squadra utilizza in battaglia, più DMG infliggerà la Ultimate di Misha. Inoltre, quando Misha usa la sua Ultimate, c’è la possibilità di congelare il bersaglio, il che lo rende un compagno affidabile a cui affidarsi. Vale la pena ricordare che nella versione 2.0 due vecchi amici dello Xianzhou si riuniranno al Trailblazer: I personaggi limitati a 5 stelle Dan Heng – Imbibitore Lunae e Jing Yuan appariranno rispettivamente nella prima e nella seconda fase dell’evento warp della Versione 2.0.

Allo stesso tempo, sono state introdotte una serie di ottimizzazioni del sistema per rendere l’esperienza di gioco più comoda per i Trailblazer. In primo luogo, viene lanciata una nuova funzione chiamata Atlante del destino, che documenta gli eventi e le linee di trama che si verificano in ogni mondo in ordine cronologico, aiutando i trailblazer a organizzare meglio il contesto narrativo di ogni mondo. Inoltre, il processo di miglioramento delle Reliquie è stato completamente ottimizzato. I trailblazer possono ora inserire comodamente i materiali durante il potenziamento e portare facilmente ogni reliquia al livello specificato. Questa nuova versione introduce anche dei consigli sui set di Reliquie adatti ai diversi personaggi, consentendo ai trailblazer di filtrare e cambiare in modo efficiente i set di Reliquie con un solo clic in base alle loro esigenze. Infine, la marcatura, lo scarto e il recupero delle Reliquie sono stati ottimizzati per rendere più facile per i trailblazer trovare i materiali in modo efficiente e per migliorare l’esperienza di gioco dei giocatori.