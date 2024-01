Suicide Squad Kill the Justice League: Will Arnett e Ron Funches insieme nello spot in live-action

Warner Bros Games e DC hanno svelato un nuovo spot in live action per il lancio di Suicide Squad Kill the Justice League, lo sparatutto d’azione-avventura in terza persona in arrivo il 2 febbraio e sviluppato da Rocksteady Studios.

Intitolato “Just us”, lo spot di lancio diretto da Jody Hill (The Righteous Gemstones) vede come protagonista l’improbabile coppia di attori e comici formata da Will Arnett e Ron Funches che si alleano per fare l’impossibile: affrontare la Justice League. Vestiti e equipaggiati con gli abiti della Suicide Squad, Arnett (nei panni di Deadshot) e Funches (nei panni di Harley Quinn) si scontrano con i più grandi supereroi DC del mondo nel tentativo di salvare Metropolis da Brainiac.

Potete vedere lo spot a questo link.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile in tutto il mondo il 2 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). La versione per l’Epic Games Store (PC) sarà disponibile dal 5 marzo. I giocatori che preordinano la Deluxe Edition riceveranno un accesso anticipato di 72 ore al gioco a partire dal 30 gennaio 2024.

Questa la descrizione del gioco:

Suicide Squad: Kill the Justice League è un originale sparatutto d’azione in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios, creatori dell’acclamata serie Batman: Arkham, nel quale si potrà impersonare Harley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) e King Shark (alias Nanaue), che a Metropolis saranno impegnati nella missione impossibile di sconfiggere i più grandi super eroi DC del mondo, la Justice League.

Puoi scoprire come Amanda Waller ha arruolato i membri della Suicide Squad per questa pericolosa missione con Suicide Squad: Kill Arkham Asylum, la serie a fumetti prequel ufficiale del gioco. Disponibile ora per il preordine, e dal 6 febbraio a un prezzo speciale nelle fumetterie e nei rivenditori online che parteciperanno all’iniziativa, ogni versione stampata della serie mensile di cinque numeri include un codice gratuito che potrà essere utilizzato per un oggetto all’interno del gioco. Per ulteriori informazioni su Suicide: Kill Arkham Asylum, guarda l’anteprima del numero di debutto sul sito ufficiale DC.