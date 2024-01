Highwater: nuovo trailer per l’avventura con combattimenti a turni, ambientata in un mondo sommerso e post apocalittico

Demagog Studio e Rogue Games hanno pubblicato, tramite IGN, un nuovo trailer di Highwater, avventura con con un sistema di combattimento con enigmi a turni in stile isometrico, ambientato in un mondo sommerso e post apocalittico. Il gioco arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ma ancora non c’è una data d’uscita. Potete vedere il filmato in cima alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco dalla pagina Steam:

Highwater è un gioco d’avventura 3D fantastico, con un sistema di combattimento con enigmi a turni in stile isometrico, ambientato in un mondo sommerso e post apocalittico. Naviga in barca, scopri isole, trova nuovi alleati per combattere i nemici e vivi una divertente storia incentrata sull’amicizia in un ambiente malinconico e dall’atmosfera unica.

In mezzo alla Grande catastrofe climatica, la regione inondata di Hightower è diventata una sorta di zona sicura tra le due regioni asciutte: la terra quasi totalmente devastata della Zona di guerra e la città fortificata di Alphaville, dove i super ricchi vivono dietro enormi mura.

Con la vita sulla Terra che diventa insostenibile per gli esseri umani e voci di una fuga su Marte che circolano, Nikos inizia un viaggio rischioso, trovando amici lungo il cammino. Prima verso Hightower e poi oltre, per attraversare il confine impenetrabile di Alphaville, combattendo insorti e rubando cibo lungo il percorso. Riusciranno Nikos e i suoi amici a infiltrarsi nel razzo spaziale in tempo?

GAME FEATURES:

Avventura coinvolgente con una forte narrativa

La Terra può pur essere allagata, ma la vista sull’acqua è davvero spettacolare. Con un senso dell’umorismo, determinazione e delle ottime musiche, Nikos e i suoi amici lavoreranno insieme per esplorare l’ambiente acquatico intorno a loro e intraprendere un’avventura per scappare su Marte e iniziare una nuova vita.

Esplorazione e scoperta in 3D

Galleggia liberamente lungo le ampie vie d’acqua nella tua barca ed esplora le molte isole diverse di un mondo meraviglioso, dove incontrerai pericoli, interagirai con i tuoi concittadini, raccoglierai risorse e lotterai per avere una possibilità di fuggire verso una nuova vita.

Combattimento a turni con un tocco speciale

Affronta i tuoi nemici in un sistema di combattimento a turni classico, dove tattiche attente e risoluzione di enigmi ti aiuteranno a sopravvivere. Interagisci con l’ambiente e gli oggetti intorno a te: abbatti un albero, spingi un carrello della spesa contro un nemico o nasconditi dietro una macchina capovolta per ottenere il vantaggio.

Colonne sonore radio originali

Il mondo potrebbe pur essere in procinto di finire, ma c’è ancora tempo per goderti delle belle melodie. Mentre navighi lungo l’acqua, la Radio pirata di Highwater è la fonte principale non solo di musica unica e originale, ma anche di cronaca sulla tua unica via di salvezza.