Dragon Ball Sparking Zero: il 29 gennaio il trailer con Goku contro Vegeta

Bandai Namco pubblicherà un nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero alla mezzanotte del 29 gennaio (dunque nella notte tra il 28 e il 29) Il filmato, come potete vedere nel video in attesa in cima alla notizia, mostrerà lo scontro tra Goku e Vegeta.

Questo il testo che accompagna il video:

Articoli Consigliati Arco: nuovo trailer gameplay, demo disponibile Blizzard: nuove informazioni sui motivi della cancellazione del survival

Questa rivalità risale a tempi lontani. Ora portiamola al livello successivo.

Goku e Vegeta sono tornati in DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Ricordiamo che Dragon Ball Sparking Zero è stato annunciato ai The Game Awards, e arriverà su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. A questo link la nostra anteprima.

Questa la descrizione:

DRAGON BALL: Sparking! ZERO porta a un livello superiore gli scontri leggendari della serie Budokai Tenkaichi! Scopri e padroneggia un immenso cast di personaggi giocabili, ciascuno con abilità, trasformazioni e tecniche caratteristiche. Scatena il tuo spirito combattivo in arene che crollano e reagiscono ai tuoi colpi durante la battaglia.

Frantuma la terra! Fai tremare il cielo! Stringi nelle mani la potenza distruttiva dei guerrieri più potenti dell’universo di DRAGON BALL!

Affronta intense battaglie 3D al cardiopalma fedeli allo spirito dell’anime e dei videogiochi di DRAGON BALL, con una grafica spettacolare e tecniche di lotta avanzate come scontri energetici, colpi impetuosi, movimenti invisibili a occhio nudo e attacchi speciali apocalittici.

Scopri arene che rispondono a ogni tua azione. Trasformati, scatena le tue tecniche più micidiali e osserva l’ambiente reagire con uno straordinario realismo. Lascia dietro di te una scia di distruzione combattendo senza limiti!