Arco: nuovo trailer gameplay, demo disponibile

Il team Panic ha pubblicato un nuovo trailer gameplay di Arco, titolo d’azione tattico in cui le decisioni del giocatore plasmano la storia, sviluppato da Franek, Max Cahill, Bibiki e Fáyer. Potete vedere il filmato in cima alla notizia.

Inoltre, da oggi 26 gennaio è anche disponibile la demo del gioco su Steam, in cui si può:

Imparare il sistema di combattimento simultaneo di Arco grazie a un tutorial di avvio rapido

Esplorare la fitta foresta e un tempio misterioso in un frammento della storia di Itzae, un guerriero Kanek che guiderai nella versione completa del gioco!

Gareggia nell’arena di Kanek, un luogo in cui potrai testare diversi personaggi e skill delle abilità contro vari nemici

È possibile giocare la demo utilizzando il mouse + tastiera e/o il controller.

Questa la descrizione generale del gioco:

Entra nel mondo mozzafiato di Arco, un gioco d’azione tattico in cui le tue decisioni plasmano la storia. Attraversa foreste lussureggianti, pianure sterminate e deserti roventi con quattro improbabili eroi in cerca di vendetta contro la banda della Compagnia Rossa. Combatti contro guerrieri di diverse nazioni, respingi avidi colonizzatori e uccidi creature mostruose durante il tuo viaggio in questa terra incantata. Cambia il tuo destino, una mossa dopo l’altra.

Caratteristiche:

Pianifica astutamente la tua prossima mossa in un sistema di combattimento unico “a turni simultanei”.

Sblocca abilità capaci di cambiare il corso del gioco, recluta potenti alleati e raccogli risorse indispensabili via via che avanzi.

Affronta ogni campagna con un personaggio diverso, ciascuno con il suo set di abilità speciali.

Immergiti in un racconto ricco di pericoli ed emozioni, e segui la trama da molteplici punti di vista.

Esplora un mondo fantastico, animato dalla suggestiva grafica a pixel e dalla colonna sonora carica di atmosfera.