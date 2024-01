Microsoft: la divisione che porta i giochi Xbox in versione retail potrebbe chiudere?

Sembrerebbe che i licenziamenti di massa presso la divisione gaming Microsoft comprenderebbero la chiusura dei reparti dedicati alla commercializzazione dei giochi fisici.

Giovedì l’azienda ha dichiarato di voler licenziare 1.900 dipendenti tra Xbox, Bethesda e Activision Blizzard. Si ritiene che i tagli siano di ampia portata e che abbiano un impatto su varie aree dell’attività gaming di Microsoft, dal servizio clienti allo sviluppo.

“Microsoft ha anche chiuso i reparti dedicati al portare i giochi Xbox al dettaglio fisico… se avete visto la fuga di notizie sulla console Xbox solo digitale… beh, potete farvi un’idea di dove Microsoft stia andando”, secondo le fonti del redattore di Windows Central Jez Corden.

Ha poi aggiunto:

“Nota: la riduzione dei team di vendita al dettaglio non conferma ancora che Microsoft stia abbandonando la vendita al dettaglio dei giochi Xbox, che può esternalizzare e che potrebbe consolidarsi in questo ambito”.

I documenti legali trapelati a settembre hanno potenzialmente messo a nudo gli elementi chiave della strategia gaming di Microsoft per gli anni a venire, compresi i piani per il lancio di una console Xbox Series X “adorabilmente tutta digitale” con il nome in codice di “Brooklin”.

Anche se i piani potrebbero essere cambiati, secondo i documenti, la console puntava a un lancio nel novembre 2024 e a un prezzo di 499 dollari.

“In questi giorni ci sono alcuni giochi AAA con quote digitali superiori all’80% su Xbox, quindi non è troppo sorprendente”, ha detto Daniel Ahmad, direttore della ricerca e degli approfondimenti di Niko Partners, in risposta alle affermazioni di Corden. “È indicativo di come sarà la prossima generazione”, ha aggiunto l’analista.

Qui sotto il tweet di Jez Corden.

Microsoft has also shut down departments dedicated to bringing Xbox games to physical retail … which if you've seen the digital-only Xbox console leaks … well, you can get an idea of where Microsoft is going here.

— Jez (@JezCorden) January 25, 2024