Fran Bow: la versione fisica su Switch arriva ad inizio febbraio

Super Rare Games porterà l’avventura creepy Fran Bow, di Killmonday Games, in un esclusivo formato fisico su Nintendo Switch dal primo febbraio.

Le copie (in un totale di 3000), possono essere ordinate nello store ufficiale di Super Rare Games dal primo febbraio, con spedizioni previste per marzo.

Qui sotto i dettagli:

Data di uscita: 1 febbraio, ore 19:00 ora italiana. Un totale di 3000 copie per Switch saranno disponibile per la vendita in tutto il mondo sulla pagina del negozio di Super Rare Games.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Nintendo eShop:

Dopo aver assistito alla cruenta morte dei genitori, una strana ragazza di nome Fran si ritrova intrappolata nel manicomio di Oswald. Per sopravvivere agli spietati esperimenti che vi vengono condotti, Fran assume alcuni medicinali, che le consentono di vedere un sinistro mondo alternativo, l’Ultra-realtà.

Segui Fran nel suo epico viaggio attraverso l’Ultra-realtà per scoprire l’omicida dei suoi genitori, ritrovare il gatto scomparso, Mister Mezzanotte, e tornare a casa da zia Grace, la sua unica parente ancora in vita.

•Avventura psicologica e basata sulla trama.

•Assumi i medicinali per scoprire un bizzarro mondo alternativo, risolvere enigmi e trovare oggetti.

•Enigmi con diversi gradi di difficoltà.

•Mister Mezzanotte, gatto da compagnia interattivo e occasionalmente giocabile.

•Adorabili grafiche 2D da brivido, ispirate alle illustrazioni di un libro per bambini.

•Esplora oltre 70 luoghi dipinti a mano.

•Interagisci con oltre 50 personaggi unici sparsi tra i vari regni.

•Divertiti con il senso dell’umorismo schietto ed eccentrico di Fran.

•Include 3 mini-giochi di ispirazione arcade con diversi stili grafici, che fungono da intermezzo tra i capitoli della storia.

•Colonna sonora originale.

Qui sotto il tweet di Super Rare Games sull’arrivo della versione fisica per Switch di Fran Bow.

ANNOUNCING 𝐅𝐑𝐀𝐍 𝐁𝐎𝐖 🎀

Help Fran find answers after witnessing the murder of her parents and navigate through an alternate world only she can see…

Coming to Switch physical with 3000 copies! 💊 pic.twitter.com/vcDdcpjgV0

— Super Rare Games (@SuperRareGames) January 26, 2024