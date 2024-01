Ys X Nordics: svelata la data Steam, ma senza l’inglese

Il publisher Clouded Leopard Entertainment e lo sviluppatore Nihon Falcom hanno annunciato la che Ys X Nordics arriverà il 13 marzo su PC, attraverso Steam. Il gioco conterrà però solo l’audio in giapponese con sottotitoli in coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato. Non presente dunque al momento neanche la lingua inglese.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Ricordiamo che YS X Nordics è uscito in Giappone e in Asia lo scorso settembre su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Qui sotto un breve estratto della descrizione del gioco, dei due protagonisti e delle caratteristiche della versione Steam:

Prova l’ultimo action-RPG con protagonista Adol Christin, un leggendario avventuriero che ha lasciato ai posteri oltre cento diari d’avventura, ora su Steam!

Chi sono gli esseri immortali conosciuti come Grieger che appaiono nella Baia di Obelia?

Prendete il controllo di Adol e Karja e ingaggiate battaglie frenetiche, utilizzando step e dash per sconfiggere i vostri nemici!

Adol Christin

È il protagonista della storia, un vivace avventuriero dai capelli rosso fuoco e dagli occhi pieni di curiosità. Adol ha lasciato la sua prima terra d’avventura, Esteria, all’età di 17 anni e si pensava che fosse partito per Celceta. Tuttavia, secondo uno dei diari di avventura trovati nella sua casa di famiglia, si scopre che aveva visitato Obelia Bay con l’ex ladro Dogi prima di dirigersi verso Celceta.

Karja Balta

L’unica figlia di Grimmson, il capo della Marina di Baltan. Karja guida con sicurezza i rudi marinai nella pirateria, guadagnandosi il soprannome di “Principessa Pirata” tra gli abitanti di Karnack che l’hanno vista in azione. Pur avendo lineamenti eleganti, è armata con un’ascia e uno scudo rotondo, mostrando uno stile di combattimento spietato e normanno.

Caratteristiche della versione originale Steam aggiunte

Supporto per monitor 21:9 ultra-wide e frame rate superiori a 60fps. (*) Si gioca con un campo visivo più ampio e movimenti più fluidi.

Sono inoltre disponibili impostazioni preimpostate per adattarsi al vostro ambiente di gioco, consentendovi di giocare comodamente tramite Steam Deck.

*Le risoluzioni e le frequenze dei fotogrammi non supportate dal monitor non appariranno nell’elenco delle impostazioni.

Motore basato su DirectX 12

Grazie alle prestazioni migliorate e alla compatibilità con Intel® XeSS (Xe Super Sampling), potrete godervi lo splendido mondo di Ys X a risoluzioni e frame rate più elevati che mai