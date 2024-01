Bloodborne Kart: rinvio per cambio nome richiesto da Sony

Vi avevamo parlato di Bloodborne Kart, demake in versione gare del noto titolo FromSoftware, sviluppato da Lilith Walther, con Corwyn Prichard, Evelyn Lark e le musiche di The Noble Demon, sotto il nome di FanSoftware. Il gioco sarebbe dovuto uscire il 31 gennaio su PC attraverso itch.io. Ora invece, con un aggiornamento sui profili social e un video sul canale YouTube (quello che potete vedere in fondo alla notizia), è stato annunciato che il gioco subirà un ritardo.

Ritardo imposto da Sony, che non ha permesso di far uscire il gioco con il nome del titolo FromSoftware. Ciò porterà dunque ad un rebranding, alla modifica del titolo, e la cosa farà dunque slittare l’uscita, ma che, come fanno sapere, sarà per breve tempo. Il gioco avrà dunque un aspetto diverso.

Articoli Consigliati Dungeonborne: annuncio del dungeon crawler PvPvE, con open playtest in arrivo la prossima settimana Ys X Nordics: svelata la data Steam, ma senza l’inglese

Queste le parole degli sviluppatori:

“Sony ci ha contattato.

Per farla breve, dobbiamo eliminare il marchio da quello che in precedenza era conosciuto come Bloodborne Kart.

Lo faremo, ma questo richiede un breve ritardo.

Non preoccupatevi, il gioco uscirà comunque! Avrà solo un aspetto leggermente diverso 💙

Non abbiamo ancora una data di uscita, ma vi faremo sapere il prima possibile quando la avremo!

Onestamente ci aspettavamo che accadesse qualcosa del genere e l’idea di avere il pieno controllo creativo è piuttosto esaltante!

In ogni caso, grazie a tutti per la comprensione!!!”.