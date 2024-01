Dungeonborne: annuncio del dungeon crawler PvPvE, con open playtest in arrivo la prossima settimana

Mithril Interactive ha annunciato Dungeonborne, dungeon crawler PvPvE in prima persona. Si può giocare da soli o in multiplayer fino a tre per andare a caccia di tesori, esplorare dungeon e combattere mostri e avversari. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, quello che potete vedere in fondo alla notizia.

Come si legge nell’aggiornamento della pagina Steam, la prossima settimana (dal 2 febbraio) ci sarà, proprio su Steam, un playtest aperto:

“Siamo orgogliosi di annunciare che la prossima settimana pubblicheremo un playtest aperto. Questo playtest conterrà tonnellate di nuovi contenuti e non vediamo l’ora di sentire il vostro feedback.

Inoltre, vorremmo presentare il nome ufficiale del nostro gioco, Dungeonborne, e abbiamo aggiornato la nostra pagina Discord e Steam di conseguenza;

Grazie per aver creduto nella nostra visione e per aver partecipato a questo viaggio. Si tratta di un traguardo importante e non saremmo riusciti ad arrivare a questo punto senza il vostro aiuto. La vostra passione e il vostro feedback hanno plasmato Dungeonborne in ogni fase del percorso. Preparatevi a tonnellate di nuovi contenuti, eventi della comunità e aggiornamenti: pensiamo che amerete ciò che abbiamo in serbo per voi.”

Qui sotto le caratteristiche del gioco:

Sopravvivi alle segrete

Addentratevi negli infidi corridoi del Castello di Clouseau in solitaria, oppure affrontate il Sinner’s End a più piani con un massimo di due alleati. Scoprite tesori di manufatti inestimabili e sconfiggete i mostri che li custodiscono. Conducete poi il vostro gruppo al sicuro, prima che queste mura diventino la vostra tomba.

Forgia la tua leggenda

Abbraccia il tuo ruolo di combattente, sacerdote, ladro, maestro di spada, piromante, criomante o cavaliere della morte. Con la chiarezza della prima persona, sentite la potenza di ogni incantesimo, la pesantezza delle vostre armi e il peso strategico di ogni decisione. Caricatevi in battaglia, scatenate abilità devastanti per rompere le formazioni nemiche, lanciate buff salvavita agli alleati o usate i lanciabili tattici per ribaltare le sorti del gioco. Dungeonborne unisce l’immediatezza dell’azione in prima persona alla profondità della strategia RPG per un’esperienza senza precedenti.

Combattimento dinamico e viscerale

Impegnatevi in una danza di acciaio e stregoneria con dieci combinazioni di armi uniche che danno vita a un’esperienza di combattimento d’azione fluida e in avanti. Parate, bloccate e rispondete in un combattimento ad alta tensione in cui l’abilità determina il vincitore.

Costruzione e commercio

Scopri l’equipaggiamento con affissi e corruzioni casuali, migliora il tuo equipaggiamento con il socketing delle gemme, scambia gli oggetti in una casa d’aste facile da usare e vai a caccia di oltre 40 oggetti leggendari e unici con effetti epici progettati per aiutarti a scolpire la build definitiva.

Arena e molto altro ancora

Entrate nella mischia nell’Arena competitiva 3v3. Sfidate altri avventurieri, godetevi l’emozione del combattimento e studiate strategie per ottenere la vittoria, senza rischiare di perdere il vostro equipaggiamento. Ricordate che questo è solo l’inizio. Rimanete sintonizzati per scoprire una grande quantità di nuovi contenuti e innovazioni di gioco, mentre cerchiamo di migliorare e far evolvere l’avventura dungeon-crawling per eccellenza.