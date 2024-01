Mortal Kombat 1: vendute più di 3 milioni di copie

Dopo aver annunciato che Mortal Kombat 1 di NetherRealm aveva quasi raggiunto i tre milioni di unità vendute lo scorso novembre, l’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha confermato a Variety che ora ha raggiunto quella cifra. Il sequel è stato lanciato nel settembre 2023 per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch.

Zaslav ha anche sottolineato che si tratta di una delle quattro IP che Warner Bros. valuta 1 miliardo di dollari, le altre sono Harry Potter, Game of Thrones e DC. Come una sorta di reboot, Mortal Kombat 1 si svolge nella Nuova Era, con il Dio del Fuoco Liu Kang che guida personaggi come Raiden, Kung Lao e altri a partecipare al torneo. Tuttavia, le forze oscure sono all’opera e non ci vorrà molto prima che il conflitto esploda di nuovo.

Nonostante il suo successo, il picchiaduro ha affrontato diverse controversie, dai numerosi bug alla terribile versione per Switch (che è stata poi migliorata), fino alle reazioni contro l’ampia monetizzazione. Recentemente è stato aggiunto Khameleon come combattente Kameo e il gioco multipiattaforma è previsto per febbraio. Il co-creatore Ed Boon ha anche confermato che il DLC della storia è in lavorazione.